Najmenej 12 ľudí zahynulo pri tragickej havárii malého lietadla určeného na zoskoky padákom v americkom štáte Missouri. Stroj sa zrútil krátko po štarte, pričom nešťastie neprežil nikto z pasažierov ani pilot. Zdrvujúcu tragédiu, pri ktorej sa lietadlo zrejme neúspešne pokúšalo o núdzové pristátie na blízkej diaľnici, museli navyše sledovať na vlastné oči aj rodinní príslušníci niektorých obetí.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: Stroj havaroval po štarte z letiska Butler Memorial Airport v štáte Missouri.
- Smutná bilancia: Nehodu neprežilo všetkých 12 osôb na palube – 11 parašutistov a pilot.
- Zlyhanie stroja: Lietadlo nedokázalo nabrať letovú výšku a prudko sa stočilo k zemi.
- Vylúčený terorizmus: Úrady vylúčili súvislosť s futbalovými majstrovstvami, nehodu vyšetrujú federálne orgány.
Boj o výšku a pád k diaľnici
K fatálnej leteckej nehode došlo v nedeľu v americkom štáte Missouri po vzlete z letiska Butler Memorial Airport, ktoré leží približne 96 kilometrov južne od mesta Kansas City. Podľa miestneho úradu pre krízové situácie vzlietlo lietadlo s jedenástimi parašutistami a pilotom okolo poludnia, no svoj letový cieľ už nedosiahlo.
Z doposiaľ nezistených príčin sa stroj krátko po štarte otočil a následne s obrovským nárazom havaroval v tesnej blízkosti diaľnice, ktorú museli úrady okamžite uzavrieť. Zastupujúci riaditeľ letiska Dennis Jacobs priblížil, že lietadlo od samého začiatku nedokázalo nabrať potrebnú výšku a tesne pred pádom prudko odbočilo doľava. Podľa jeho domnienky išlo o zúfalý pokus pilota o núdzové pristátie na širokej ceste.
Terorizmus úrady rázne odmietli
Šerif z okresu Bates Chad Anderson na mimoriadnom brífingu potvrdil, že incident sa vyšetruje ako tragická nehoda. Keďže sa v neďalekom Kansas City práve odohráva niekoľko zápasov prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, upokojil verejnosť tvrdením, že úrady neevidujú absolútne žiadne náznaky terorizmu či úmyselnej trestnej činnosti.
Emocionálny rozmer tragédie podčiarkuje fakt, že priamo na letisku boli prítomní príbuzní obetí, ktorí sa bezmocne prizerali katastrofe. Prevádzkovateľ lietadla, spoločnosť Skydive Kansas City, vyjadrila rodinám hlbokú sústrasť.
„Je to zničujúca udalosť pre celú našu parašutistickú komunitu,“
uviedla spoločnosť v oficiálnom stanovisku. Detailné vyšetrovanie príčin tohto smrteľného zlyhania stroja už prebrali Federálny úrad pre letectvo (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).