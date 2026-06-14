Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že historická mierová dohoda s Iránom by mala byť definitívne uzavretá už v priebehu najbližších hodín. Pôvodne plánovaný podpis však nečakane oddialil izraelský útok na Bejrút. Šéfa Bieleho domu tento krok mimoriadne rozhneval a voči izraelskému premiérovi nešetril tvrdou kritikou.
Čo je dôležité
- Oddialený podpis: Izraelský útok na Bejrút odložil podpísanie mierovej dohody o niekoľko hodín.
- Trumpovo rozhorčenie: Americký prezident neskrýval hnev a ostro skritizoval Benjamina Netanjahua.
- Žiadne obete: Podľa Trumpa síce Hizballáh zaútočil ako prvý, no nespôsobil škody, ktoré by ospravedlňovali izraelskú reakciu hodinu pred dohodou.
- Iránske požiadavky: Teherán trvá na tom, aby mierová zmluva automaticky ukončila aj paralelný konflikt v Libanone.
Hnev Bieleho domu a kritika Netanjahua
Šéf Bieleho domu neskrýval obrovský hnev, keď mu poradcovia oznámili správu o útoku Izraela na libanonskú metropolu Bejrút. Americký líder potvrdil, že táto vojenská akcia priamo narušila už pripravený harmonogram a podpis mierovej dohody s Iránom odložila.
Hoci Donald Trump otvorene priznal, že libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré je úzkym spojencom Iránu, útočilo na izraelské územie ako prvé, upozornil na zásadný nepomer. Zdôraznil, že tento predchádzajúci útok nespôsobil žiadne vážne škody a nevyžiadal si žiadne obete na životoch.
„Je to veľmi zlé – nemohol som tomu uveriť. Hodinu predtým, ako sme mali podpísať dohodu,“
uviedol Trump v rozhovore pre americké médiá. Ostrými slovami zároveň skritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, o ktorom verejne vyhlásil, že v tejto situácii ukázal, že „nemá súdnosť“.
Podmienky Teheránu a presah do Libanonu
Otázka Libanonu zostáva jednou z kľúčových súčastí celého vyjednávania. Teherán totiž dlhodobo a nekompromisne trvá na tom, že akákoľvek dohoda o ukončení vojny musí nevyhnutne zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu priamo na libanonskom území.
Práve tam Izrael v súčasnosti vedie masívne vojenské operácie proti bojovníkom Hizballáhu. Toto militantné hnutie zatiahol do širšej vojny na Blízkom východe moment, keď v priamej reakcii na predchádzajúce americko-izraelské útoky na Irán začalo odpaľovať rakety na izraelské ciele. Nájdenie konsenzu v tomto bode bude pre udržateľnosť vznikajúceho mieru kľúčové.