Vládna koalícia zvažuje politický obchod, pri ktorom by sa schvaľovanie dôležitého štátneho rozpočtu spojilo s kľúčovými personálnymi nomináciami. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v televíznej diskusii potvrdil, že v jednom balíku by sa mohol riešiť nový mandát pre guvernéra NBS Petra Kažimíra aj chýbajúci sudcovia Ústavného súdu. S opozičným lídrom Milanom Majerským sa však ostro pochytil pre kontroverzných veľvyslancov a snahu oklieštiť voľbu zo zahraničia. Zhodu našli len pri kritike blížiaceho sa referenda.
Čo je dôležité
- Politický balík: Koalícia chce pred schválením rozpočtu vyriešiť post guvernéra NBS a doplniť Ústavný súd.
- Obhajoba veľvyslancov: Minister vnútra odmieta kritiku nominácií Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, opozícia bije na poplach.
- Voľba zo zahraničia: KDH obviňuje vládu, že chce zrušiť korešpondenčné hlasovanie len preto, lebo tam nemá voličov.
- Spoločný nepriateľ: Vláda aj opozícia svorne označili júlové referendum za predraženú kampaň mimoparlamentných Demokratov.
Rozpočet spojený s Kažimírom
Náročné schvaľovanie štátneho rozpočtu na nasledujúci rok by mohlo priniesť širšiu politickú dohodu v rámci vládnej koalície. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to naznačil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Predmetom dohody má byť potvrdenie Petra Kažimíra vo funkcii guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) na ďalšie obdobie a zároveň doplnenie chýbajúcich sudcov Ústavného súdu.
„Ja verím, keďže nás čaká aj debata o rozpočte, že budeme mať aj tieto personálne otázky vysporiadané v jednom balíku ešte predtým, ako schválime budúcoročný rozpočet. Je to, myslím si, že všeobecná dohoda aj v rámci koalície, pretože si uvedomujeme tieto veci,“
vyhlásil Šutaj Eštok, pričom Kažimíra označil za historicky najlepšieho ministra financií, ktorý požíva dôveru aj vo vedení Európskej centrálnej banky.
Prestrelka pre veľvyslancov
Kým na personálnych otázkach do kľúčových inštitúcií panuje v koalícii podľa ministra zhoda, nominácie na diplomatické posty vyvolávajú v parlamente búrku. Matúš Šutaj Eštok však kritiku odmieta a tvrdí, že debata o vyslaní Miroslava Radačovského (nezaradený) na Cyprus a Petra Kmeca (Hlas-SD) do Talianska je v médiách prehnaná.
„My tu riešime už dva či tri týždne veľvyslancov. Ja si nepamätám v histórii, a to sledujem slovenskú politiku od útleho veku, že by sme niekedy riešili tu akéhokoľvek veľvyslanca. A prepáčte, ak veľvyslankyňou mohla byť pani Magda Vášáryová, tak už veľvyslancom môže byť hocikto,“
vyjadril sa šéf rezortu vnútra.
Predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský mu okamžite oponoval a ministra obvinil z bagatelizovania situácie. Pripomenul mu, že diplomat nereprezentuje len seba, ale celý štát. U Kmeca poukázal na jeho odvolanie pre podozrivú kúpu outletu vo Voderadoch za výrazne premrštenú cenu, a Radačovského podrobil kritike za jeho neštandardné vystúpenie počas vypočúvania vo výbore Národnej rady SR.
Spor o zahraničnú voľbu a zhoda na referende
Ostrá výmena názorov pokračovala aj pri téme rušenia voľby poštou zo zahraničia. Minister vnútra sa snažil zmeny obhájiť tým, že ide o minoritnú tému, čo sa pokúsil dokázať aj nízkym počtom zahraničných Slovákov prihlásených na blížiace sa referendum. Majerský na to reagoval ostrou výčitkou – vládne strany sa podľa neho snažia voľbu zo zahraničia zrušiť len preto, že im tamojší voliči nespravidla neodovzdávajú svoje hlasy.
Jediným bodom, na ktorom sa predstavitelia vlády a opozície v diskusii stopercentne zhodli, bolo blížiace sa referendum, ktoré je naplánované na 4. júla. Občania by v ňom mali rozhodovať o doživotnej rente pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a o obnove Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Obaja politici označili toto ľudové hlasovanie za obyčajnú „promoakciu“ mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá podľa nich zbytočne ukrojí zo štátneho rozpočtu 12 miliónov eur.