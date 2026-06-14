Ukrajinské spravodajské služby údajne získali prístup k tajným dokumentom určeným priamo pre ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyplýva z nich, že nespokojnosť ruského obyvateľstva s vládnutím a vojnou vytrvalo rastie a tento trend sa nezastaví minimálne do septembrových parlamentných volieb. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj varuje, že ak Kremeľ nepristúpi na dôstojný mier, o mieri sa napokon môže vyjednávať s úplne iným ruským vedením.
Čo je dôležité
- Tajné dokumenty: Ukrajinská rozviedka získala materiály o vnútroštátnej situácii v Rusku určené priamo pre Putina.
- Rastúca nespokojnosť: Podpora ruskej vládnej strany klesá, očakáva sa nárast demonštrácií pred septembrovými voľbami.
- Tlak na mier: Zelenskyj odkazuje, že vnútorná situácia v Rusku by mala Kremeľ dotlačiť k rokovaniam o mieri.
- Nové zbrane: Kyjev sa chystá na kľúčové medzinárodné samity, kde bude žiadať ďalšie sankcie a zbrane s dlhým doletom.
Únik informácií a voľby v Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu prekvapil vyhlásením o úspechu svojich spravodajských služieb. Tie mu mali podať podrobnú správu o posúdení vnútroštátnej situácie v Rusku, pričom sa im údajne podarilo získať aj citlivé dokumenty, ktoré boli pôvodne určené výhradne do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina.
Z dokumentov podľa ukrajinského lídra jasne vyplýva, že takzvané prognostické ukazovatele nespokojnosti bežných Rusov s aktuálnym vedením budú naďalej stabilne rásť. Šéf Kremľa sa tak musí pripraviť na fakt, že tento negatívny trend nie je možné v blízkej dobe zastaviť. Situácia by sa nemala ustáliť minimálne do septembra, kedy sú v Rusku naplánované ostro sledované parlamentné voľby.
Budeme rokovať s niekým iným?
Zachytené materiály podľa ukrajinskej strany naznačujú aj citeľný pokles podpory pre vládnucu stranu a predpovedajú nárast počtu demonštrácií naprieč rôznymi ruskými oblasťami. Tlak na Moskvu pre pokračujúcu vojnu sa tak bude zvyšovať nielen zvonku, ale čoraz viac aj zvnútra.
„Vnútorná situácia v Rusku by ho mala presvedčiť o tom, že mier je potrebný. Ukrajina navrhuje vyjednať dôstojný mier. Je zrejmé, že trendy sa nezmenia, a v priebehu času to môže znamenať, že dohodu bude treba dosiahnuť s niekým iným z Ruska,“
skonštatoval Zelenskyj na margo odhalených informácií z ruského prostredia.
Príprava na kľúčové samity
Zatiaľ čo Rusko bojuje s pribúdajúcou vnútornou nespokojnosťou, Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu diplomatickú ofenzívu. Už v nadchádzajúcich týždňoch sú podľa prezidenta naplánované intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na viacerých samitoch na tej najvyššej úrovni.
Kľúčovými témami týchto medzinárodných rozhovorov budú návrhy na uvalenie nových, prísnejších sankcií proti Rusku a požiadavky na zvýšenú vojenskú podporu brániacej sa Ukrajiny. Hlavným cieľom kyjevskej diplomacie zostáva predovšetkým posilnenie protivzdušnej obrany a dodanie sofistikovaných zbraní s dlhým doletom, ktoré by mohli výrazne zmeniť pomer síl na bojisku.