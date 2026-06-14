Schvaľovanie štátneho rozpočtu na volebný rok prinesie koaličné peklo plné hádok, chaosu a vzájomného vydierania. Tvrdí to opozičný poslanec Július Jakab, ktorý zároveň ostro skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za pripravované menovanie nových veľvyslancov. K výhradám voči nomináciám Petra Kmeca a Miroslava Radačovského sa pridala aj šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Čo je dôležité
- Rozpočtové vojny: Opozícia varuje pred obrovským napätím vo vládnej koalícii pre peniaze na predvolebný rok.
- Kritika prezidenta: Hlava štátu čelí tlaku pre avizované vymenovanie veľvyslancov v Taliansku a na Cypre.
- Minulosť kandidáta: Opozícia pripomína, že Peter Kmec musel pre podozrenia v kauze Voderady v minulosti odísť z postu vicepremiéra.
- Alibizmus hlavy štátu: Podľa Veroniky Remišovej nemá prezident čakať na to, kým nominanti urobia Slovensku v zahraničí hanbu.
Boj o každý kus žvanca a koaličné peklo
K blížiacemu sa kľúčovému hlasovaniu o štátnom rozpočte sa vyjadril poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Július Jakab. Reagoval tak nielen na víkendové televízne diskusie, ale aj na varovania samotného prezidenta Petra Pellegriniho a kritické video premiéra Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom vytkol strane Hlas-SD „privatizáciu tém“.
Jakab je presvedčený, že tvorba finančného plánu, navyše na rok, v ktorom sa budú konať parlamentné voľby, ešte viac zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory a otvorí priestor na vzájomné politické vydieranie.
„Už teraz sa tam všetci hádajú a teraz to bude úplný chaos, každý si bude len chcieť odtrhnúť ešte nejaký kus ‚žvanca‘. Nebude to nič pekné, ale ani prospešné pre ľudí. Túto jeseň budú bojovať všetci so všetkými, to bude jedno koaličné peklo, v ktorom sa budú vydierať hrozbou rozpadnutia koalície,“
varoval opozičný poslanec pred nadchádzajúcimi týždňami v parlamente.
Podpíše všetko, čo mu príde
Zástupca opozície obrátil svoju pozornosť aj do Prezidentského paláca. Ostro skritizoval postoj hlavy štátu k chystaným nomináciám na dôležité diplomatické posty. Týka sa to najmä poslancov Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený), ktorí by mali zastupovať Slovensko na veľvyslaneckých postoch v Taliansku a na Cypre.
Podľa Jakaba prezident vedome ignoruje fakt, že práve Peter Kmec musel v minulosti predčasne opustiť post vicepremiéra z dôvodu vážnych podozrení v kauze predaja areálu vo Voderadoch. „Kmeca aj Radačovského podpíše, on podpíše všetko, čo mu príde na podpis,“ vyhlásil rezolútne na adresu hlavy štátu.
Nemá čakať, kým príde hanba
Ku kritike prezidentovho konania sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Nepozdáva sa jej najmä prezidentov argument z televíznej diskusie, v ktorej avizoval, že ak sa preukáže, že veľvyslanec nezvláda svoju funkciu, je možné ho následne kedykoľvek odvolať.
„Ak dnes vie, že nominácia je hanbou, nemá čakať, kým tá hanba nastane v zahraničí,“
odkázala Remišová do Prezidentského paláca.
Samotný prezident Peter Pellegrini potvrdil, že k vymenovaniu spomínaných veľvyslancov by malo prísť už v priebehu budúceho týždňa. V prípade kontroverzného Miroslava Radačovského upozornil, že spĺňa všetky formálne podmienky, má politickú legitimitu a získal aj oficiálny súhlas cyperskej strany. Pri Petrovi Kmecovi zase vyzdvihol kredit z jeho predchádzajúcich diplomatických misií.