Najmenej šesť ľudí prišlo o život pri tragickej zrážke dvoch helikoptér na západe brazílskeho mesta Rio de Janeiro. Vrtuľníky sa po kolízii vo vzduchu zrútili priamo na parkovisko predajne elektrických vozidiel, kde spôsobili rozsiahly požiar. Žiadny z členov posádky nešťastie neprežil.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: Dve helikoptéry sa zrazili vo vzduchu nad západnou časťou Ria de Janeiro, v štvrti Recreio dos Bandeirantes.
- Počet obetí: Pri nehode zahynulo minimálne šesť ľudí, pričom išlo o členov posádok oboch strojov.
- Rozsiahly požiar: Trosky spadli na parkovisko predajne, kde plamene okamžite zachvátili a zničili najmenej 20 elektrických áut.
- Časté nehody: Havárie menších lietadiel a vrtuľníkov nie sú v Brazílii ničím výnimočným.
Pád medzi autá a ničivé plamene
Záchranné zložky v brazílskom meste Rio de Janeiro zasahovali v nedeľu pri mimoriadne tragickej udalosti. Vo štvrti Recreio dos Bandeirantes sa vo vzduchu zrazili dva vrtuľníky, ktorých trosky následne dopadli do zastavanej komerčnej zóny.
Miestni hasiči okamžite vyrazili na miesto nešťastia, kde museli bojovať s rozsiahlymi plameňmi. Pád ťažkých strojov mal totiž devastačné následky na majetku aj životoch.
„Podľa správ sa vrtuľníky zrazili vo vzduchu a zrútili sa na parkovisko predajne elektrických áut, kde vypukol požiar a zachvátil najmenej 20 vozidiel. Potvrdených bolo doposiaľ šesť obetí, išlo o členov posádky,“
uvádza sa v oficiálnom vyhlásení zasahujúcich hasičov.
Hustý dym a čierna štatistika
Svedkovia a miestne médiá zverejnili bezprostredne po nehode hrôzostrašné zábery, na ktorých je vidieť hustý stĺp čierneho dymu. Ten stúpal priamo z areálu predajne áut, kde oheň pohltil desiatky zaparkovaných vozidiel.
Podobné letecké nešťastia bohužiaľ nie sú v Brazílii raritou. K nehodám menších lietadiel a helikoptér tam dochádza pomerne bežne a často s fatálnymi následkami. Len minulý mesiac napríklad narazilo malé lietadlo do budovy v meste Belo Horizonte, pričom pri tomto tragickom incidente zahynul pilot aj kopilot.