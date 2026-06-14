Po zosadení Michala Šimečku si vládna koalícia zrejme berie na mušku ďalšieho zástupcu Progresívneho Slovenska vo vedení parlamentu. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) otvorene potvrdil, že sa už pracuje na návrhoch a dôvodoch na odvolanie Martina Dubéciho. Vyhrotená televízna diskusia medzi oboma politikmi priniesla aj tvrdé vzájomné obviňovania z poberania štátnych peňazí a pripomínanie trestných stíhaní.
Čo je dôležité
- Príprava na odvolávanie: Smer-SD chystá návrh na odvolanie Martina Dubéciho (PS) z postu podpredsedu parlamentu.
- Osobný útok: Kým Tibor Gašpar obviňuje Dubéciho z „priživovania sa“ na štátnych peniazoch, Dubéci mu pripomenul jeho obžalobu a súdne procesy.
- Ficov syn: Politici sa dostali do sporu aj pri porovnávaní dotácií pre rodinu M. Šimečku a podnikaní syna premiéra Roberta Fica.
- Zákon o kajúcnikoch: Opozícia tvrdí, že koalícia si zmenami v zákone chráni vlastných ľudí, čo zástupca Smeru rázne odmieta.
Smer chystá ďalšie odvolávanie
Televízna diskusia V politike na spravodajskej stanici TA3 priniesla ostrý politický stret. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar z vládnej strany Smer-SD v nej avizoval ďalší krok voči najsilnejšej opozičnej strane. Potvrdil, že sa už aktívne pracuje na návrhoch na odvolanie Martina Dubéciho z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.
Podľa Gašparových slov sa v súčasnosti pripravujú konkrétne dôvody, ktoré plánuje v blízkej dobe predstaviť zvyšným koaličným partnerom. Hoci zatiaľ nie je jasné, či má tento krok plnú podporu naprieč vládnou koalíciou, Gašpar pripomenul nedávnu históriu. Poukázal na to, že aj pri odvolávaní predsedu PS Michala Šimečku mali strany Hlas-SD a SNS spočiatku pochybnosti, no napokon sa k iniciatíve pridali.
Trestné stíhania verzus dotácie
Na plány koalície reagoval samotný Martin Dubéci pomerne defenzívne, no vzápätí prešiel do tvrdého protiútoku a zameral sa na minulosť svojho politického oponenta.
„Ak ma chce strana Smer odvolať, tak nech ma odvolá. Na rozdiel od pána Gašpara nie som obžalovaný a nestojím pred súdom,“
vyhlásil podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko a vyzval verejnosť, aby si porovnala ich životopisy a urobila si vlastný názor. Tibor Gašpar nenechal túto poznámku bez odozvy a Dubéciho obvinil, že sa v minulosti „priživoval“ na štátnych peniazoch, pričom narážal na jeho pôsobenie v známom kultúrnom centre Tabačka v Košiciach. Dubéci tieto obvinenia odmietol a koaličného poslanca pozval na východ, aby sa na reálne fungovanie projektu prišiel pozrieť osobne.
Predstaviteľ Smeru-SD zároveň naznačil, že už „budúci týždeň“ plánuje predstaviť verejnosti nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. Bližšie detaily zatiaľ nekonkretizoval.
Ficov syn a zmeny pre kajúcnikov
Témou ostrej výmeny názorov boli aj verejné financie a podnikanie príbuzných vrcholových politikov. Kým koalícia v minulosti kritizovala dotácie pre projekt Fórum, za ktorým stojí matka Michala Šimečku, opozícia upozorňuje na aktivity syna premiéra Roberta Fica. Michal Fico totiž figuruje ako konateľ v Agentúre Smer. Gašpar takéto prirovnanie odmietol s tým, že sa porovnáva neporovnateľné, zatiaľ čo Dubéci trvá na riadnom vyšetrení celej situácie.
Záver diskusie patril sporu o novelu zákona o takzvaných kajúcnikoch. Zatiaľ čo Gašpar obhajoval zmeny s tvrdením, že sa nimi neoslabuje postavenie spolupracujúcich obvinených, Dubéci obvinil svojho kolegu z jasného konfliktu záujmov. Vyhlásil, že podpredseda parlamentu za Smer obhajuje zmeny, ktoré by mu mohli priamo pomôcť v jeho vlastných trestných konaniach. To však Tibor Gašpar rázne odmietol.