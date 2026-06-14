Návšteva indického premiéra Naréndru Módího v Bratislave so sebou prináša aj rozsiahle bezpečnostné opatrenia a nevyhnutné dopravné obmedzenia. Vodiči v hlavnom meste by sa mali obrniť trpezlivosťou a pripraviť sa na krátkodobé uzávery kľúčových ťahov, diaľnic aj ulíc priamo v centre. Polícia už zverejnila presný harmonogram úsekov, ktorým je lepšie sa v najbližších dňoch radšej vyhnúť.
Čo je dôležité
- Nedeľa večer: Od 20.00 h bude uzavretá diaľnica D4 a D2 v smere od rakúskych hraníc do centra.
- Pondelok: Dopravné obmedzenia zasiahnu okolie Bratislavského hradu, Prezidentského paláca a nábrežie Dunaja.
- Úplná uzávera v centre: V pondelok medzi 12.20 a 13.20 h sa úplne uzavrie úsek medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím.
- Utorok ráno: Odchod delegácie opäť obmedzí premávku na diaľniciach D2 a D4, tentoraz smerom do Rakúska.
Nedeľný príchod obmedzí diaľnice
Prvé dopravné komplikácie čakajú šoférov už koncom víkendu. Podrobnosti o bezpečnostných opatreniach v súvislosti s presunmi indickej vládnej delegácie spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
V nedeľu približne od 20.00 h musia vodiči počítať s tým, že na nevyhnutne potrebný čas bude úplne uzavretá diaľnica D4 a D2. Obmedzenie bude platiť v smere od hraničného priechodu s Rakúskom priamo do centra mesta.
Pondelok v znamení obmedzení v centre
Najkomplikovanejšia dopravná situácia sa očakáva v pondelok (15. júna), kedy bude mať Naréndra Módí plný pracovný program. V súvislosti s presunom jeho delegácie sa obmedzenia priamo dotknú viacerých frekventovaných lokalít v blízkosti Bratislavského hradu, konkrétne na Palisádach a Mudroňovej ulici.
Zvýšenú opatrnosť a možné zdržanie treba očakávať aj v okolí prezidentského sídla na Hodžovom námestí a Štefánikovej ulici. Kolóny sa môžu tvoriť tiež na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu.
„Zároveň v čase od 12.20 do 13.20 h bude obojsmerne uzavreté Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím,“
dodala k pondelkovým mimoriadnym opatreniam policajná hovorkyňa.
Utorkový odchod delegácie
Dopravné manévre sa definitívne skončia až v utorok (16. júna) ráno. Dôvodom bude odchod zahraničnej delegácie naspäť za hranice. Polícia avizuje opätovnú krátkodobú uzáveru diaľničných ťahov D2 a D4, tentoraz však v opačnom smere – z centra mesta von k hraničnému priechodu s Rakúskom.