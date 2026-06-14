Prezident SR Peter Pellegrini vystúpi so svojou prvou správou o stave republiky v septembri na pôde parlamentu. Svoje hodnotenie chce prepojiť s kľúčovými témami, akými sú príprava štátneho rozpočtu na volebný rok či strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Hlava štátu sa v televíznej diskusii zároveň kriticky vyjadrila k obštrukciám koalície pri odvolávaní ministrov, načrtla svoj postoj k voľbe zo zahraničia a varovala pred zhoršením vzťahov s Maďarskom po kontroverzných výrokoch nového premiéra Pétera Magyara.
Čo je dôležité
- Správa o stave republiky: Prezident ju prednesie v Národnej rade SR v septembri.
- Napätý rozpočet: Prijímanie finančného plánu na volebný rok dôkladne preverí súdržnosť vládnej koalície.
- Zahraničná voľba: Peter Pellegrini zákon podpíše, ak štát zabezpečí dostatočne širokú sieť miest na prezenčné hlasovanie.
- Výroky Pétera Magyara: Rétoriku nového maďarského premiéra o „Felvidéku“ považuje prezident za škodlivú pre dobré susedské vzťahy.
- Kritika obštrukcií: Prezident odmieta blokovanie schôdzí k odvolávaniu ministrov, členovia vlády by mali výhradám čeliť priamo v pléne.
Rozpočet pred voľbami ako test koalície
Svoje každoročné hodnotenie stavu krajiny prednesie Peter Pellegrini v Národnej rade SR po letných prázdninách. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 vysvetlil, že septembrový termín zvolil aj preto, aby mohol vo svojej bilancii priamo reagovať na pripravovaný štátny rozpočet na nasledujúci rok a na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040.
Prezident sa netají zvedavosťou, či sa vládnemu kabinetu podarí naplniť ambíciu a schváliť návrh rozpočtu už na jeseň. Pripomenul, že pôjde o finančný plán na volebný rok, čo prirodzene prinesie tlak na verejné financie.
„Z tohto pohľadu to môže byť napäté, lebo viem si predstaviť, že tých požiadaviek na rozpočet môže byť veľa, a zároveň to bude potrebné skĺbiť so zásadnými prorastovými opatreniami. Otázkou je, či budú strany koalície schopné hľadať konsenzus, alebo rok pred voľbami budú bojovať hlavne za seba,“
uviedol prezident s tým, že septembrový termín schválenia nie je podľa neho úplne istý. Zároveň však dodal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) je skúsený líder, ktorý určite nájde spôsob, ako koaličných partnerov k dohode motivovať.
Voľba zo zahraničia a odvolávanie ministrov
Vyjadril sa aj k aktuálnym legislatívnym a parlamentným procesom. K očakávanému zákonu, ktorý má upraviť pravidlá voľby zo zahraničia, prezident avizoval pragmatický prístup. Pri rozhodovaní o jeho podpise bude kľúčové, či nová legislatíva vytvorí dostatočne širokú sieť fyzických bodov, kde budú môcť občania odvoliť prezenčne. Ak tento predpoklad bude splnený, nemyslí si, že by zmena predstavovala neriešiteľný problém pre ľudí so skutočným záujmom voliť.
Prezident sa kriticky postavil k správaniu sa vládnej koalície pri pokusoch opozície o odvolávanie členov vlády. Obštrukcie a blokovanie mimoriadnych schôdzí nepovažuje za správny prístup. Upozornil, že táto taktika sa môže súčasnej vládnej garnitúre v budúcnosti vrátiť ako bumerang, ak sa po voľbách politické pomery vymenia.
„Ja som za to, aby sa v takýchto prípadoch rokovalo, minister si vypočul výhrady a mohol sa voči nim brániť a argumentovať,“
zdôraznila hlava štátu.
Napätie po výrokoch maďarského premiéra
Citlivou témou rozhovoru boli aj slovensko-maďarské vzťahy, do ktorých vniesli nervozitu nedávne vyjadrenia nového maďarského premiéra Pétera Magyara. Jeho reči o „Felvidéku“ či o „Maďarsku, ktoré susedí samo so sebou“, prezident rázne odmietol.
Tieto slová nepovažuje za rétoriku, ktorá by viedla k budovaniu dobrých susedských vzťahov. Peter Pellegrini vyjadril obavu, aby sa téma slovensko-maďarského spolužitia nestala pred voľbami nástrojom na polarizáciu slovenskej spoločnosti. Nádej vkladá do plánovaného stretnutia Roberta Fica a Pétera Magyara pred najbližším samitom lídrov Európskej únie, kde by obaja štátnici mohli nájsť spôsob, ako zbytočne vyhrotenú situáciu upokojiť.