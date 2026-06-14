Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že noví slovenskí veľvyslanci, vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, budú vymenovaní už v priebehu budúceho týždňa. Doterajší odklad nevníma ako politický problém, ale odôvodňuje ho výlučne zahraničnou cestou šéfa diplomacie. Kým Kmecove dlhoročné diplomatické skúsenosti hlava štátu oceňuje, s Radačovským si chce ešte osobne vyjasniť jeho kontroverzné vystúpenie v parlamente.
Čo je dôležité
- Termín vymenovania: Noví veľvyslanci by mali dostať svoje menovacie dekréty z rúk prezidenta na budúci týždeň.
- Dôvod zdržania: Odklad nespôsobili žiadne politické spory, ale pracovná cesta ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) v Afrike.
- Očakávaní veľvyslanci: Peter Kmec mieri na ambasádu do Ríma, Miroslav Radačovský sa stane veľvyslancom na Cypre.
- Diplomatický súhlas: Všetci nominovaní kandidáti už dostali od hostiteľských krajín takzvaný agrément (súhlas druhej strany).
Zdržanie pre cestu do Afriky
Kolo špekulácií o tom, prečo sa vymenovanie nových veľvyslancov naťahuje, prezident Peter Pellegrini rázne ukončil v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Za meškaním netreba podľa neho hľadať nič iné, len formálne prekážky.
Doterajšie nevymenovanie vysvetlil jednoduchou absenciou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, ktorý sa momentálne nachádza na dôležitej pracovnej ceste v Afrike.
„Nič viac za tým nie je. Je potrebné povedať, že všetci nominovaní dostali ‚agrément‘, teda súhlas druhej strany,“
odmietla hlava štátu akékoľvek zákulisné politické spory s tým, že na vymenovanie nečakajú len Peter Kmec a Miroslav Radačovský, ale aj viacerí ďalší nominovaní kandidáti.
Pohovor pre neprimeraný slovník
Hoci prezident doplnil, že v rámci formálnych náležitostí nemá k nominovaným žiadne výhrady, pri jednom z mien sa predsa len pozastavil. Otvorene priznal, že sa mu vôbec nepozdávalo nedávne vystúpenie poslanca Miroslava Radačovského počas jeho vypočúvania na pôde zahraničného výboru parlamentu. Pred samotným vymenovaním s ním preto plánuje ešte osobne hovoriť.
„Ak sa niekto stane veľvyslancom, jeho prejav i jeho jazyk a vyjadrenia musia zodpovedať úrovni diplomata,“
zdôraznil Pellegrini. Zároveň poslal budúcim veľvyslancom jasný odkaz a upozornil, že ak vymenovaný zástupca neplní svoju misiu a nezastupuje adekvátne Slovensko na svojom poste, existujú účinné nástroje, ktorými ho možno bez zbytočných prieťahov kedykoľvek odvolať.
Skúsenosti verzus politická legitimita
Pri hodnotení dvoch najviac skloňovaných mien zvolil prezident rozdielny prístup. Zatiaľ čo u Petra Kmeca, ktorý mieri do Ríma, vyzdvihol a ocenil jeho nespochybniteľné diplomatické skúsenosti, v prípade Radačovského ide o iný formát nominácie.
Hlava štátu priznala, že jeho vyslanie na Cyprus je výsledkom politického návrhu. Zároveň sa ho však zastal s argumentom, že nominovaný politik dostal silný mandát vo voľbách do Národnej rady SR a predtým pôsobil aj v Európskom parlamente.
„Má politickú legitimitu,“ uzavrel Pellegrini s dôvetkom, že takéto politické nominácie do diplomatických služieb boli absolútnym štandardom aj v minulosti.