Slovensko čaká historická diplomatická udalosť. Do Bratislavy pricestuje indický premiér Naréndra Módí, líder najľudnatejšej krajiny sveta. Počas svojej jednodňovej návštevy sa stretne s najvyššími ústavnými činiteľmi – prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom. Cieľom rokovaní je nielen posilnenie už aj tak miliardového obchodu, ale aj podpis dôležitých dohôd, ktoré majú spoluprácu oboch krajín posunúť na strategickú úroveň.
Čo je dôležité
- Historická návšteva: Indický predseda vlády Naréndra Módí navštívi v pondelok (15. júna) Slovensko.
- Ekonomické záujmy: Vzájomný obchod medzi krajinami dynamicky rastie, len v roku 2025 dosiahol výšku 1,6 miliardy eur.
- Podpis dohôd: Počas rokovaní s premiérom Robertom Ficom sa očakáva uzavretie viacerých memoránd o porozumení.
- Globálne témy: Štátnici nevynechajú ani diskusiu o vojne na Ukrajine, energetickej bezpečnosti či konflikte na Blízkom východe.
Nadviazanie na predchádzajúce stretnutia
Pondelňajší program indického lídra je mimoriadne nahustený. Jedným z kľúčových bodov je stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim. Hlava štátu tak priamo nadviaže na pracovné rokovania, ktoré s indickou stranou absolvovala počas svojej cesty vo februári tohto roka.
Kancelária prezidenta potvrdila, že hlavným bodom programu bude hľadanie nových možností pre rozšírenie obchodu a masívnejšie investície. Slovensko a India však vidia obrovský potenciál aj v iných, vysoko špecializovaných sektoroch.
„Predmetom rozhovoru má byť aj spolupráca v oblasti vedy, inovácií a digitálnych technológií, rovnako perspektívy zintenzívnenia kooperácie v oblasti obranného priemyslu, energetiky a vesmírnych technológií,“
spresnila prezidentská kancelária. Lídri sa okrem bilaterálnych vzťahov dotknú aj pálčivých globálnych tém, akými sú aktuálna bezpečnostná situácia na Blízkom východe a vojna na Ukrajine, s ktorou úzko súvisí otázka energetickej bezpečnosti.
Posun na strategickú úroveň
Zásadné politické a ekonomické dohody sa budú dolaďovať na Úrade vlády SR, kde predseda vlády Robert Fico absolvuje s indickým partnerom bilaterálne rokovanie spojené s pracovným obedom. Podľa vládneho kabinetu je ambíciou oboch strán rozšíriť doterajšiu spoluprácu priamo na strategickú úroveň, čo má vyvrcholiť podpisom viacerých dohôd a memoránd o porozumení.
Vyvrcholenie desaťročí diplomacie
Návšteva lídra globálnej superveľmoci má pre Slovensko obrovský význam nielen z ekonomického, ale aj z diplomatického hľadiska. Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a uznávaný zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš upozorňuje, že ide o vyvrcholenie viac než troch desaťročí systematického budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou.
Príchod premiéra najľudnatejšej krajiny sveta vníma ako jedinečnú príležitosť zaradiť sa medzi tie štáty, ktoré aktívne formujú rastúce partnerstvo medzi Európou a Indiou pre výzvy 21. storočia.