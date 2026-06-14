Rýchlym elektrokolobežkám na slovenských cestách odzvonilo. Stroje, ktoré dokážu vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, už od septembra nebudú môcť legálne zasahovať do premávky. Parlament schválil prísnu novelu zákona, ktorá jazdu na týchto výkonných zariadeniach radí priamo medzi závažné porušenia dopravných predpisov.
Čo je dôležité
- Zákaz rýchlych strojov: Od septembra nesmú na cesty vyjsť elektrokolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 25 km/h.
- Prísnejšie tresty: Jazda na takejto kolobežke sa bude po novom kvalifikovať ako závažné porušenie predpisov.
- Nová legislatíva: Zmenu prináša novela zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada SR schválila začiatkom júna.
- Dôvod zákazu: Ministerstvo vnútra varuje pred fatálnymi následkami zrážok pri vysokých rýchlostiach.
Koniec nebezpečnej rýchlosti
Po slovenských mestách sa už nebudú preháňať elektrokolobežky extrémnou rýchlosťou. Zmena legislatívy, ktorú iniciovalo ministerstvo vnútra, definitívne vyháňa z cestnej premávky všetky malé elektrické vozidlá schopné prekročiť rýchlosť 25 kilometrov za hodinu. Novela zákona o cestnej premávke prešla hlasovaním v Národnej rade SR začiatkom júna a do ostrej platnosti vstúpi už v septembri.
Závažný priestupok s tvrdými následkami
Doterajšia benevolencia sa končí a polícia získa do rúk prísnejší meter. Každý, kto po septembri vyrazí na cesty s výkonnou kolobežkou spadajúcou do zakázanej kategórie, bude čeliť prísnym sankciám. Zákonodarcovia totiž tento prehrešok zaradili priamo medzi závažné porušenia dopravných predpisov.
Rezort vnútra tento rázny krok obhajuje predovšetkým nutnosťou chrániť zdravie a životy. Nielen samotných jazdcov, ale aj bezbranných chodcov. Pri vysokých rýchlostiach sa totiž tieto stroje stávajú mimoriadne ťažko ovládateľnými.
„Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho,“
poukázalo na hlavné riziká ministerstvo vnútra v materiáli k schválenej novele. Stroje presahujúce tento rýchlostný limit tak už nebude možné v cestnej premávke vôbec prevádzkovať.