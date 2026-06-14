Donald Trump dnes oslavuje osemdesiate narodeniny. Jeho cesta z newyorskej realitnej kancelárie do Bieleho domu nie je príbehom plynulého vzostupu, ale sériou reštartov, v ktorých značka a obraz vždy prežili aj tam, kde zlyhal biznis. Práve schopnosť opakovane sa nanovo vynájsť vysvetľuje, prečo dnes sedí v Oválnej pracovni druhý raz.
Pred rokom, presne na svoje 79. narodeniny, sledoval Trump z tribúny vo Washingtone vojenskú prehliadku s tankami na Constitution Avenue. Oficiálne išlo o oslavu 250. výročia americkej armády, dátum však pripadol na 14. jún, teda na Deň vlajky aj na deň, keď sa narodil. Tá scéna zhŕňa celú jeho dráhu. Splynutie osobnej značky s inštitúciou, na ktorej čele práve stojí.
Osemdesiat rokov po narodení v newyorskom Queense je Trump najstarším človekom, ktorý kedy získal prezidentský úrad, a zároveň prvým odsúdeným zločincom, ktorý bol zvolený do tejto funkcie. Otázka, ktorá sa pri jeho jubileu ponúka, neznie, ako vyhral. Znie, ako sa biznismen bez politickej minulosti stal jednou z najvplyvnejších postáv začiatku 21. storočia.
Od otcovej firmy k vlastnej značke
Trump sa narodil 14. júna 1946 ako štvrté z piatich detí newyorského developera Freda Trumpa. Podľa životopisu Bieleho domu vyštudoval ekonómiu na Whartonovej škole Pensylvánskej univerzity, v roku 1971 prevzal otcovu realitnú firmu a premenoval ju na Trump Organization. Z rodinného biznisu so stredostavovským nájomným bývaním na okraji mesta sa presunul na Manhattan, kde s otcovým finančným aj politickým krytím staval hotely, mrakodrapy a kasína.
V roku 1987 vydal knihu The Art of the Deal, ktorá z neho urobila celonárodne známu tvár obchodu. Trump pochopil skôr ako mnohí, že jeho meno má samo osebe trhovú hodnotu. Začal ho licencovať na budovy, golfové ihriská aj produkty, často bez toho, aby do nich vkladal vlastný kapitál.
Bankroty, ktoré nezastavili značku
Obraz neomylného magnáta mal trhliny. Medzi rokmi 1991 a 2009 prešlo šesť firiem spojených s Trumpom firemným bankrotom podľa kapitoly 11 amerického konkurzného práva, najmä jeho kasína v Atlantic City. Šlo o reštrukturalizácie spoločností, nie o osobný bankrot, no obraz to poškodilo. Tu sa Trumpov príbeh láme na dve čítania, ktoré pretrvávajú dodnes. Pre kritikov sú bankroty dôkazom, že úspech bol z veľkej časti fasáda. Pre prívržencov sú ukážkou, ako využil zákony vo svoj prospech.
Z finančných problémov ho paradoxne vytiahla televízia. Ako pripomína analýza stanice NPR, reality šou The Apprentice, ktorá odštartovala v roku 2004, predstavila novej generácii Trumpa ako tvrdého a úspešného magnáta. Práve v čase, keď niektoré jeho kasína smerovali k ďalšiemu krachu. Šou bežala do roku 2015, priniesla mu hlášku „You're fired“ a najmä obraz, ktorý sa neskôr stal politickým kapitálom.
Z televíznej hviezdy prezidentom
Keď Trump v roku 2015 vstúpil do prezidentskej kampane, vstupoval do nej s rozpoznateľnou značkou, akú máloktorý politik mal. V roku 2016 zvíťazil ako politický outsider nad Hillary Clintonovou a stal sa 45. prezidentom Spojených štátov. Vo svojom prvom funkčnom období presadil veľkú daňovú reformu, vymenoval troch sudcov Najvyššieho súdu a zaviedol prísnejšiu imigračnú politiku vrátane sporného oddeľovania rodín na hranici.
V roku 2020 prehral s Joeom Bidenom a odmietol uznať výsledok, čo vyvrcholilo útokom na Kapitol 6. januára 2021. Mnohí komentátori vtedy jeho politickú kariéru pochovali. Bolo to predčasné.
Návrat lemovaný rekordmi
Rok 2024 patril k najdramatickejším v americkej politickej histórii. Trump prežil dva pokusy o atentát, v júli na zhromaždení v Butleri v Pensylvánii a v septembri na svojom golfovom klube na Floride. V máji ho zároveň porota v New Yorku uznala vinným z 34 prípadov falšovania obchodných záznamov v takzvanej kauze umlčiavacích platieb.
Ani odsúdenie ho nezastavilo. Vo voľbách 5. novembra 2024 porazil demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú. Podľa údajov Národného archívu USA získal 312 hlasov voliteľov proti 226, pričom ako prvý republikán od roku 2004 vyhral aj celonárodné ľudové hlasovanie.
Ako uvádza encyklopédia Britannica, Trump sa stal prvým odsúdeným zločincom zvoleným za prezidenta a prvým prezidentom s dvomi nenasledujúcimi obdobiami od Grovera Clevelanda v 19. storočí. Vynesenie trestu bolo po jeho zvolení odložené na neurčito (resp. zrušené) vzhľadom na jeho prezidentskú imunitu, formálne však do úradu nastupoval so statusom odsúdeného. Zložil prísahu 20. januára 2025 ako 47. prezident, s viceprezidentom JD Vanceom po boku.
Čo hovorí osemdesiatka
Trumpova dráha sa dá čítať ako sled reštartov, kde obraz prežil aj tam, kde zlyhali čísla. Z developera sa stal televízna hviezda, z hviezdy prezident, z porazeného kandidáta opäť prezident. Pri osemdesiatke ostáva otvorená otázka, ktorú zatiaľ nevie zodpovedať ani história. Či bude jeho odkaz definovaný politikou, ktorú presadil, alebo presnejšie tým, ako úplne zmenil predstavu o tom, kto a s akou minulosťou môže obsadiť najmocnejší úrad sveta.