Postup ruských jednotiek na ukrajinskom fronte sa spomaľuje, no Moskva aktuálne sústreďuje všetky sily na dobytie zničeného mesta Kosťantynivka. Kým obrancovia na východe čelia obrovskému tlaku a nedostatku mužov, Kyjev mení taktiku. Ukrajinská armáda výrazne zintenzívnila útoky ďalekého dosahu hlboko na ruskom území, kde ničí strategické rafinérie a kľúčové zásobovacie trasy spájajúce okupované územia s Krymom.
Čo je dôležité
- Boj o Kosťantynivku: Ruské sily obkľučujú mesto z viacerých strán a snažia sa odrezať posledné zásobovacie trasy.
- Brána k ďalším mestám: Pád Kosťantynivky by pre Rusov znamenal otvorenú cestu na strategické mestá Kramatorsk a Sloviansk.
- Údery v Rusku: Ukrajinci systematicky zasahujú ciele tisíce kilometrov v tyle, vrátane rafinérií a vojenských závodov.
- Logistika v ohrození: Cielené ničenie mostov a ciest na juhu robí z Krymského mosta jednu z posledných funkčných zásobovacích tepien.
Kliešte sa uzatvárajú, obrancovia pod tlakom
Ruské sily, ktoré vtrhli do Kosťantynivky v Doneckej oblasti ešte minulý rok, sú v súčasnosti prítomné v južných, východných a západných častiach tohto mesta. V meste, kde kedysi pokojne žilo 78-tisíc obyvateľov a dnes je z veľkej časti zrovnané so zemou, podniká ruská armáda aj nebezpečné infiltračné operácie zo severu.
Nezávislý ukrajinský analytický projekt DeepState varuje, že táto taktika môže viesť k postupnému prevzatiu úplnej kontroly nad mestom. Podľa analytikov si nepriateľ buduje prevahu a posilňuje ju neustálymi leteckými útokmi, pričom Ukrajina nemá dostatok ľudí na to, aby tomuto tlaku dlhodobo odolala.
Kritickú situáciu potvrdzuje aj veliteľ ukrajinského dronového práporu Serhij Jaryj. Ruská armáda sa podľa neho snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy. Výsledkom je extrémny tlak na logistiku, čo výrazne sťažuje nielen zásobovanie a presun pechoty, ale aj evakuáciu ranených. Pre ruské jednotky predstavuje Kosťantynivka jednu z posledných prekážok na ceste k dobytiu kľúčových miest Kramatorsk a Sloviansk.
Ukrajinská odpoveď: Drony a rakety letia do Ruska
Zatiaľ čo na východnom fronte čelí Ukrajina defenzíve, v tyle nepriateľa prešla do tvrdej ofenzívy. Od roku 2023 podnikajú ukrajinské jednotky systematické údery na ruské ropné rafinérie, exportné terminály a ropné tankery. Cieľ je jasný – oslabiť finančné príjmy Moskvy, z ktorých dotuje svoju vojnovú mašinériu.
Táto kampaň nabrala v uplynulých mesiacoch na obrovskej intenzite. Ukrajinské drony zasiahli napríklad dve ropné rafinérie v Tatarstane, ktorý je od frontovej línie vzdialený viac než 1000 kilometrov. Terčom sa stal aj vojenský závod východne od Moskvy, pri ktorom obrancovia použili zriedkavú raketu Flamingo, a útokom sa nevyhol ani samotný Petrohrad.
Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží situáciu zľahčovať a tvrdí, že cieľom týchto útokov je iba „šíriť zmätok“ a poškodiť hospodárstvo, pričom podľa neho ukrajinské sily neuspejú.
Izolácia Krymu a kolaps logistiky
Ukrajinská armáda si nevyberá len ekonomické ciele. Zamerala sa aj na strategické trasy spájajúce okupované oblasti na východe s anektovaným Krymským polostrovom. Len počas tohto mesiaca cielila na najmenej päť mostov v blízkosti Krymu a intenzívne útočí na kľúčovú cestu R-280. Tieto akcie nútia Rusov vytvárať komplikované obchádzky, pričom Krymský most, ktorý už viackrát horel, zostáva jedným z mála zásobovacích spojení.
„Pokračujúce ukrajinské útoky na ruské pozemné komunikačné a zásobovacie trasy pravdepodobne spôsobia reťazové reakcie následkov na bojisku a môžu skomplikovať ruské prípravy na útočné operácie,“
zhodnotil význam týchto operácií americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Rusko medzitým nenecháva nič na náhodu a odpovedá rekordným množstvom rakiet a dronov vypálených na ukrajinské územie.