Švajčiari v nedeľňajšom referende rozhodujú o radikálnom kroku, ktorý môže navždy zmeniť tvár krajiny a jej vzťahy s Európou. Najsilnejšia pravicová strana navrhuje ústavný strop na počet obyvateľov s cieľom obmedziť imigráciu. Ak by návrh prešiel, štátu hrozia nielen prísne škrty v udeľovaní azylu, ale v krajnom prípade aj zrušenie kľúčovej dohody o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou.
Čo je dôležité
- Kľúčové hlasovanie: Voliči vo Švajčiarsku v nedeľu rozhodujú o zavedení tvrdého limitu pre rast populácie.
- Cieľ pravice: Švajčiarska ľudová strana chce udržať počet obyvateľov s trvalým pobytom pod hranicou 10 miliónov do roku 2050.
- Prvé obmedzenia: Pri dosiahnutí 9,5 milióna obyvateľov by sa muselo rázne obmedziť udeľovanie azylu a spájanie rodín.
- Hrozba pre voľný pohyb: Ak by domáce opatrenia nestačili, Švajčiarsko by muselo vypovedať dohodu s Európskou úniou.
Boj proti imigrácii a prísne limity
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí. S iniciatívou na zabrzdenie tohto rastu prišla Švajčiarska ľudová strana, ktorá je aktuálne najväčšou politickou silou v krajine. Jej hlavným zámerom je výrazne obmedziť prisťahovalectvo a ústavne zaručiť, že celková populácia do roku 2050 nepresiahne desať miliónov.
Návrh má presne stanovené fázy. Prvé drastické opatrenia by nastúpili vo chvíli, keď populácia dosiahne hranicu 9,5 milióna, čo demografi odhadujú už na 30. roky tohto storočia. Vláda by v takom prípade musela okamžite obmedziť udelovanie azylu a stopnúť spájanie rodín imigrantov.
V hre je strategická dohoda s Úniou
Najväčšie obavy však vyvoláva druhá fáza plánu. Ak by sa domáce reštrikcie ukázali ako nedostatočné na udržanie populácie pod stanoveným limitom, krajina by musela siahnuť po medzinárodných riešeniach.
V takom prípade by Švajčiarsko muselo jednostranne ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, čo by malo pre ekonomiku obrovské následky.
Táto strategická dohoda v súčasnosti zabezpečuje občanom EÚ právo voľne vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez potreby víz. Hoci Švajčiarsko nie je členským štátom Európskej únie, vďaka týmto bilaterálnym zmluvám je pevnou súčasťou európskeho jednotného trhu.
Nálady verejnosti sa na poslednú chvíľu menia
Hoci bola podpora návrhu počas väčšiny predreferendovej kampane veľmi silná a prieskumy verejnej mienky dlho naznačovali jeho bezproblémové prijatie, situácia sa v závere vyrovnala. Dáta zozbierané v posledných týždňoch pred hlasovaním poukazujú na citeľnú zmenu nálad v spoločnosti, čo naznačuje, že konečný výsledok referenda bude mimoriadne tesný.