Severná Kórea vyslala svetu jasný odkaz: jej postavenie jadrovej veľmoci je definitívne a nezvratné. Pchjongjang tak rázne zmietol zo stola najnovšie výzvy Spojených štátov, Japonska a Južnej Kórey na denuklearizáciu Kórejského polostrova. Svoj arzenál naopak obhajuje ako nevyhnutnú záruku regionálnej stability a mieru v reakcii na americké zbrojenie svojich spojencov.
Čo je dôležité
- Nezvratný stav: Severná Kórea označila svoj jadrový program za uzavretú záležitosť, z ktorej už niet návratu.
- Reakcia na spojencov: Vyhlásenie prišlo po piatkovom stretnutí USA, Japonska a Južnej Kórey v Tokiu, kde žiadali úplnú denuklearizáciu.
- Zbrojenie ako argument: Pchjongjang ospravedlňuje svoj jadrový program predajom amerických zbraní Soulu a Tokiu.
- Nová diplomatická realita: Téma denuklearizácie nepadla ani počas nedávneho stretnutia Kim Čong-una s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Ostrý odkaz do Washingtonu a Tokia
Diplomatické napätie v ázijskom regióne opäť naberá na obrátkach. Severná Kórea (KĽDR) v nedeľu zverejnila prostredníctvom svojej oficiálnej tlačovej agentúry rázne stanovisko, ktorým reagovala na piatkové trojstranné stretnutie zástupcov Južnej Kórey, Japonska a Spojených štátov v Tokiu. Spojenci na ňom opätovne potvrdili svoj záväzok dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova.
Odpoveď Pchjongjangu na seba nenechala dlho čakať a akékoľvek ústupky kategoricky odmietla. Nemenovaný hovorca odkázal, že denuklearizácia je v súčasnosti už natrvalo vytratená a uzavretá záležitosť.
„Bezvýznamná rétorika USA a ich vazalských síl proti KĽDR nikdy nemôže ovplyvniť nezvratné postavenie KĽDR ako jadrového štátu. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa USA, Japonsko a Kórejská republika budú handrkovať, nikdy nezmenia súčasné postavenie KĽDR ako jadrového štátu,“
uvádza sa v oficiálnom vyhlásení severokórejského režimu.
Zlyhané summity a línia bez ústupu
Krajina dlhodobo trvá na tom, že sa svojho jadrového arzenálu nevzdá. Považuje ho za nevyhnutný nástroj na odstrašenie nepriateľov. Len začiatkom tohto mesiaca označila Kim Jo-čong, vplyvná mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, túto štátnu politiku za líniu, z ktorej už niet ústupu.
Severokórejský hovorca zároveň argumentoval tým, že pokračovanie v jadrovom programe je logickou reakciou na kroky Washingtonu. Spojené štáty totiž podľa neho predávajú moderné zbraňové systémy do Soulu a Tokia, a preto je severokórejský arzenál silnou bezpečnostnou zárukou regionálnej stability.
Režim svoj jadrový program výrazne urýchlil od roku 2019. Práve vtedy definitívne stroskotali nádejné rokovania s Washingtonom a ostro sledovaný summit medzi Kim Čong-unom a vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Hanoji sa skončil bez akejkoľvek dohody.
Ticho o odzbrojení aj pri návšteve z Číny
Že téma jadrového odzbrojenia postupne mizne z medzinárodného diplomatického stola, naznačujú aj nedávne udalosti na najvyššej úrovni. Kim Čong-un nedávno hostil priamo v Pchjongjangu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Táto návšteva sa uskutočnila po tom, čo čínsky líder absolvoval v Pekingu po sebe idúce summity s Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa správ z oficiálnych štátnych médií ani jedna zo zúčastnených strán počas stretnutí otázku severokórejskej denuklearizácie vôbec nespomenula.