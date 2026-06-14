Nemecký minister pre digitalizáciu čelí ostrej kritike za využívanie umelej inteligencie pri písaní svojich prejavov a úradných textov. Karsten Wildberger mal podľa zistení nemeckých médií pomocou AI vygenerovať viaceré svoje články aj dôležitý prejav vo Washingtone. Ministerstvo sa bráni a tvrdí, že modernú technológiu považuje len za bežný pracovný nástroj podobný textovému editoru.
Čo je dôležité
- Pod drobnohľadom: Nemecký minister Karsten Wildberger čelí kritike za generovanie svojich textov umelou inteligenciou.
- Odhalenie novinárov: Týždenník Die Zeit analyzoval ministrove texty pomocou špeciálneho detekčného softvéru.
- Prejav v USA: Reč prednesená v americkom think tanku Atlantic Council mala byť kompletne vytvorená AI.
- Obrana ministerstva: Rezort argumentuje, že umelú inteligenciu vníma ako štandardný nástroj a krajina sa ju musí naučiť produktívne využívať.
Odhalenie pomocou detekčného softvéru
Nemecko sa aktuálne snaží zrýchliť zavádzanie digitálnych technológií do praxe. V roku 2025 dokonca zriadilo nové ministerstvo pre digitalizáciu a modernizáciu štátu. Jeho šéf Karsten Wildberger sa však teraz dostal do centra pozornosti pre kontroverzné a nepriznané využívanie moderných technológií vo svojej práci.
Týždenník Die Zeit upozornil, že viaceré prejavy a komentáre pripisované práve ministrovi boli pravdepodobne z veľkej časti vygenerované umelou inteligenciou (AI). Noviny svoje zistenia opierajú o analýzy pomocou softvéru určeného na detekciu AI obsahu. Časť odborníkov však jedným dychom dodáva, že takéto detekčné nástroje nemusia byť vždy stopercentne spoľahlivé.
Kompletne umelý prejav vo Washingtone
Podľa zverejnenej správy vykazovali výrazné známky využitia umelej inteligencie nielen články publikované pod Wildbergerovým menom v popredných nemeckých novinách, ale aj jeho viaceré parlamentné vystúpenia.
Najväčšiu pozornosť však vzbudil prejav, ktorý nemecký politik predniesol ešte v roku 2024 vo Washingtone. Jeho vystúpenie na pôde uznávaného amerického think tanku pre zahraničnú politiku Atlantic Council bolo údajne v plnom rozsahu vygenerované algoritmami.
Len bežný nástroj, bráni sa rezort
Samotné ministerstvo pred novinármi nič netají a potvrdilo, že minister túto technológiu aktívne využíva. Neinformovanie médií o pôvode textov obhajuje tým, že AI dnes považuje za štandardný podporný nástroj, ktorý je plne porovnateľný s klasickým textovým editorom alebo bežnou rešeršou.
„Minister Wildberger používa AI ako podporný nástroj, pretože je presvedčený, že Nemecko sa musí rýchlo naučiť využívať umelú inteligenciu produktívne a zároveň rozvážne,“
uviedol hovorca rezortu s tým, že tento prístup by mal platiť pre hospodárstvo, verejný sektor aj samotnú politiku.