Britský premiér Keir Starmer oficiálne vyjadril podporu najnovšiemu úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa o definitívne ukončenie prebiehajúcej vojny s Iránom. V spoločnom telefonáte potvrdil, že Spojené kráľovstvo je pripravené aktívne pomôcť pri implementácii mierovej dohody. Kľúčovou úlohou Británie a Francúzska by po zastavení bojov malo byť najmä strategické odmínovanie Hormuzského prielivu.
Čo je dôležité
- Britská podpora: Keir Starmer v telefonáte s Donaldom Trumpom prisľúbil pomoc pri zabezpečení trvalého mieru.
- Odmínovanie prielivu: Veľká Británia a Francúzsko chcú po skončení konfliktu pomôcť s bezpečným otvorením Hormuzského prielivu.
- Tlak na Starmera: Britský premiér mieri na samit G7 oslabený o dvoch kľúčových predstaviteľov rezortu obrany, ktorí nečakane podali demisiu.
- Termín dohody: Zatiaľ čo USA avizujú podpis zmluvy na nedeľu, Teherán tento dátum odmieta, hoci dohodu v blízkej dobe nevylučuje.
Zabezpečenie mieru a slobodnej plavby
Telefonát medzi Keirom Starmerom a Donaldom Trumpom sa uskutočnil v sobotu popoludní. Hlavnou témou bol blížiaci sa podpis mierovej dohody, ktorá by mala ukončiť ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom. Lídri sa zhodli na kritickej potrebe obnoviť slobodu plavby, aby sa čo najrýchlejšie zmiernili globálne ekonomické dopady vojny.
„Predseda vlády zopakoval, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť implementáciu akejkoľvek mierovej dohody a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na zabezpečení jej úspechu,“
uviedol hovorca britského premiéra. Očakáva sa, že po zastavení konfliktu prevezmú Veľká Británia a Francúzsko iniciatívu pri náročnom odmínovaní Hormuzského prielivu.
Vnútropolitické turbulencie pred samitom G7
Mierové snahy a povojnová obnova budú hlavnými témami budúcotýždňového samitu krajín G7 vo Francúzsku, kde bude americký prezident o svojich plánoch rokovať so spojencami. Pre britského premiéra však pôjde o náročné stretnutie.
Keir Starmer bude pravdepodobne čeliť nepríjemným otázkam o stave britských výdavkov na obranu. Zahraničnopolitickú pozíciu Londýna totiž oslabili demisie v rezorte obrany. Svoje funkcie opustili minister obrany John Healey aj zástupca ministra pre ozbrojené sily Al Carns. Dôvodom ich odchodu je dlhodobo odkladaný Plán investícií do obrany (DIP).
Zmätok okolo presného termínu podpisu
Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán koncom februára, prebiehajú od dosiahnutia aprílového prímeria. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, čo situáciu naďalej eskalovalo.
Zatiaľ čo predstavitelia vo Washingtone aj v Teheráne naznačujú, že koniec vojny je blízko, v otázke presného termínu panujú výrazné nezhody. Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že k podpisu dôjde už v nedeľu, po čom bude okamžite sprístupnený Hormuzský prieliv.
Podobný optimizmus zdieľa aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, ktorý očakáva sfinalizovanie textu do 24 hodín s následným elektronickým podpisom. Iránska strana však tento harmonogram brzdí. Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí vyhlásil, že v nedeľu sa memorandum určite nepodpíše, hoci nevylúčil, že k tomu dôjde v najbližších dňoch.