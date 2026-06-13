Rím zažil víkend plný napätia a masových protestov. Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc talianskeho hlavného mesta, aby vyjadrili svoj postoj k prísnejšej imigračnej politike. Demonštrácie rozdelili spoločnosť na dva tábory po tom, ako radikálna občianska iniciatíva zozbierala dostatok podpisov na to, aby sa jej tvrdými návrhmi na plošné deportácie musel povinne zaoberať taliansky parlament.
Čo je dôležité
- Úspešná petícia: Občianska iniciatíva žiadajúca radikálne opatrenia voči migrantom zozbierala viac ako 50-tisíc podpisov.
- Zásah parlamentu: Talianski zákonodarcovia budú musieť o návrhu rokovať, presný termín hlasovania zatiaľ nebol stanovený.
- Rozdelený Rím: V meste sa konali dva protichodné pochody – pravicový protiimigračný a ľavicový na podporu migrantov.
- Politická dilema: Návrh spôsobuje napätie vo vládnej koalícii, ktorá síce sľubuje prísnosť, no zároveň potrebuje zahraničných pracovníkov.
Radikálny návrh a obavy z diskriminácie
Do talianskeho parlamentu mieri návrh, ktorý vyvolal v krajine obrovské vášne. Pod petíciu iniciatívy „Remigrazione e Riconquista“ (Remigrácia a znovudobytie) sa podpísalo dostatočné množstvo občanov na to, aby iniciovala legislatívny proces. Návrh, ktorý má silnú podporu viacerých pravicových skupín, vyzýva na zavedenie mimoriadne dôrazných opatrení voči cudzincom.
Medzi hlavné požiadavky patria nútené návraty či stimuly na dobrovoľný odchod z Talianska.
Kritici z radov opozičných strán a právnych expertov varujú, že takýto návrh by hrubo porušil ústavné a medzinárodné antidiskriminačné zásady. Cielil by totiž na ľudí výlučne na základe ich etnického pôvodu, a to dokonca aj v prípade naturalizovaných občanov a ich potomkov s trvalým pobytom v krajine.
Dva tábory v uliciach Ríma
Vyhrotená spoločenská debata sa v sobotu preniesla priamo do ulíc Ríma. Na bezpečnosť a oddelenie oboch znepriatelených táborov museli dohliadať tisíce policajtov, vďaka čomu neboli hlásené žiadne násilnosti. Charakteristiku a priebeh oboch zhromaždení prehľadne porovnáva nasledujúca tabuľka:
|Zameranie demonštrácie
|Protiimigračný pochod
|Promigračná demonštrácia
|Účastníci a veľkosť
|Niekoľko tisíc demonštrantov z celého Talianska podporujúcich pravicové skupiny.
|Desaťtisíce stúpencov rôznych ľavicových skupín a odborov.
|Priebeh a atmosféra
|Spievanie národnej hymny, časté používanie fašistických pozdravov a skandovanie hesla „Duce! Duce!“ (odkaz na B. Mussoliniho).
|Večerné zhromaždenie v inej časti mesta, vyjadrovanie solidarity s migrantmi, prítomnosť palestínskych vlajok.
Dilema pre Meloniovej vládu
Téma migrácie je pre súčasnú pravicovú koalíciu premiérky Giorgie Meloniovej mimoriadne chúlostivá. Kým koaličná a rázne protiimigračná strana Liga otvorenie parlamentnej diskusie o radikálnej petícii podporila, Meloniovej strana Bratia Talianska aj jej centristickí spojenci sa k návrhu spojenému s extrémistickými skupinami stavajú oveľa opatrnejšie.
Celá kontroverzia prichádza v paradoxnom čase. Talianska vláda totiž momentálne v tichosti presadzuje rozširovanie legálnej migrácie. Kabinet len nedávno schválil viacročný plán, ktorého cieľom je prijatie stoviek tisícov pracovníkov z krajín mimo Európskej únie, aby krajina vyriešila kritický nedostatok pracovných síl v kľúčových odvetviach hospodárstva.