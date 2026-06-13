Domáce recepty na burinu medzi dlažbou sľubujú rýchly výsledok, no väčšina z nich zasiahne len listy a korene nechá nedotknuté. Soľ navyše poškodzuje samotnú dlažbu aj pôdu. Trvalé riešenie nie je v zázračnom postreku, ale v type herbicídu a najmä v údržbe škár.
Vrelá voda z kanvice zasiahne trsy trávy v škárach príjazdovej cesty, listy do hodiny zvädnú a sčernejú. O dva týždne sú zelené výhonky späť. Tento scenár pozná takmer každý majiteľ zámkovej dlažby, ktorý siahol po niektorom z populárnych trikov. Otázka preto neznie, čím burinu čo najrýchlejšie spáliť, ale prečo sa väčšina osvedčených domácich metód míňa účinku a čo s trávou v škárach robiť, aby sa nevracala.
Prečo domáce recepty sklamú
Rozhodujúci je rozdiel medzi dvoma typmi účinku. Kontaktný herbicíd ničí len tie časti rastliny, ktorých sa priamo dotkne, a do koreňov sa nedostane. Práve sem patrí bežný ocot. Pri koncentrácii okolo 5 percent kyseliny octovej, ktorú má kuchynský ocot, dokáže spáliť listy mladých rastlín, no trvalky a trávy sa z koreňov rýchlo zotavia. Výskum amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktorý zhrnula Univerzita Purdue, potvrdil, že nižšie koncentrácie zaberajú len na mladé rastliny v prvých dvoch týždňoch po vzídení, kým korene viacročných burín prežijú a vyženú nové výhonky.
Rovnaká logika platí pre vriacu vodu. Funguje ako kontaktný zásah, ktorý zničí nadzemnú časť, no korene a časti rastliny v pôde nezabije. Voda navyše v zemi rýchlo chladne, takže už po niekoľkých centimetroch stratí dosť tepla na to, aby koreňom ublížila. Pri drobných semenáčikoch v úzkych škárach, kde má koreň málo priestoru, môže jedno poliatie stačiť. Pri zakorenenej tráve treba postup opakovať každé dva až tri týždne.
Soľ: rýchle riešenie s dlhým účtom
Soľ patrí medzi najčastejšie odporúčania a zároveň medzi najproblematickejšie. Ak sa spláchne do pôdy, neodparí sa ani nerozloží, ale ostáva v zemi roky, narúša štruktúru pôdy a ničí pôdne organizmy, ktoré rastliny potrebujú. Cez dažďovú vodu sa dostáva do okolitých záhonov aj do podzemnej vody.
Pre majiteľa dlažby je podstatný ešte jeden detail. Soľ je agresívna voči betónu aj voči samotným dlažobným kockám a urýchľuje ich rozpad. Riešením jedného problému si tak človek môže založiť ďalší, drahší. Soľ síce burinu zničí takmer okamžite, no účet za ňu prichádza s odstupom mesiacov a rokov.
Čo naozaj funguje
Najšetrnejšou a často podceňovanou metódou je mechanické odstránenie. Úzky nôž alebo škrabka na škáry vyberie burinu aj s časťou koreňa, ak sa do toho človek pustí pravidelne a skôr, než sa rastliny zakorenia. Britská Kráľovská záhradnícka spoločnosť (RHS) ručné odstránenie odporúča ako najekologickejšiu možnosť a ocot neodporúča, keďže nie je registrovaným herbicídom.
Tepelné metódy, plynový horák alebo parný odburiňovač, ničia bunky rastlín horúčavou a na väčšej ploche sú rýchlejšie ako kanvica. Treba s nimi narábať opatrne pre riziko požiaru, najmä v blízkosti mulču či suchého materiálu. Silnejší, takzvaný záhradnícky ocot s koncentráciou 20 až 30 percent kyseliny octovej je výrazne účinnejší než kuchynský, no je leptavý, môže poškodiť pokožku a oči a stále ostáva len kontaktným prostriedkom.
Jediný spôsob, ako chemicky zasiahnuť aj korene, ponúkajú systémové herbicídy, ktoré sa v rastline rozvedú až ku koreňom. Najznámejšou účinnou látkou je glyfozát. Európska komisia v novembri 2023 obnovila jeho povolenie na desať rokov, teda do 15. decembra 2033, s novými podmienkami a obmedzeniami. Rozhodnutie je sporné. Mimovládne organizácie poukazujú na možné zdravotné riziká, kým úrady EFSA a ECHA nenašli kritické obavy, ktoré by látku diskvalifikovali. Na Slovensku platí, že použiť možno len prípravky autorizované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, ktoré sú vedené v registri ISPOR. Pred použitím treba čítať etiketu, lebo nie každý prípravok je určený pre neprofesionálnych používateľov.
Prevencia je lacnejšia ako boj
Žiadna metóda nenahradí riešenie príčiny. Tráva rastie v škárach preto, lebo sa v nich hromadí jemný materiál a semená. Ak sa pôvodný škárovací piesok nahradí polymérovým pieskom, ktorý po navlhčení stvrdne, škáry sa spevnia a výrazne sa obmedzí rast buriny aj vyplavovanie piesku. Pomáha aj pravidelné zametanie, ktoré nedá usadeninám čas premeniť sa na živnú pôdu, prípadne tkaná geotextília pod novou dlažbou.
Spor o burinu medzi dlažbou teda nie je o tom, ktorý zázračný postrek ju spáli najrýchlejšie. Rozhodujúce je, či sa majiteľ rozhodne ošetriť príčinu, čiže otvorené škáry, alebo bude donekonečna spaľovať listy. Voľbu metódy pritom určuje rozsah plochy a otázka, čomu sa chce vyhnúť: poškodeniu dlažby a pôdy, alebo chémii. Tráva v škárach je nakoniec skúškou trpezlivosti, nie sily prostriedku.