Vážna dopravná nehoda v Sobranciach úplne paralyzovala premávku na Michalovskej ulici. Pri hrozivej zrážke autobusu a dvoch osobných vozidiel zasahovali záchranné zložky, pričom zranenia utrpeli tri osoby. Úsek zostáva neprejazdný a polícia žiada vodičov o trpezlivosť a využitie obchádzkových trás.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: Michalovská ulica v Sobranciach je aktuálne obojsmerne úplne uzavretá.
- Účastníci: Pri hromadnej nehode sa zrazili dve osobné autá s autobusom.
- Zranení: Zranenia utrpeli tri osoby z osobných áut, autobus išiel v čase zrážky našťastie bez cestujúcich.
- Dopravné obmedzenia: Obchádzka je políciou vedená cez neďalekú obec Ruskovce.
Auto v protismere
Pokojná premávka v Sobranciach sa v zlomku sekundy zmenila na drámu. Na Michalovskej ulici došlo k vážnej reťazovej nehode, ktorú podľa prvotných zistení polície vyvolala nebezpečná jazda jedného z účastníkov.
Vodič osobného vozidla mal z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim autobusom. Tým sa však deštrukcia neskončila.
„Následne malo vozidlo naraziť aj do ďalšieho osobného automobilu, ktoré išlo za autobusom,“
spresnila košická krajská polícia mechanizmus hromadnej zrážky.
Zranení a odklon dopravy
Bilancia nehody si vyžiadala okamžitý zásah záchranárov. Pri hrozivo vyzerajúcej kolízii sa zranili celkovo tri osoby, pričom všetky sa nachádzali v zdemolovaných osobných automobiloch. Obrovským šťastím v nešťastí bol fakt, že v havarovanom autobuse sa v čase nárazu nenachádzali žiadni cestujúci, čím sa predišlo oveľa väčšej tragédii.
Z dôvodu odstraňovania následkov nehody a dokumentovania stôp zostala Michalovská ulica v oboch smeroch neprejazdná. Policajné hliadky na mieste riadia premávku a celý tranzit odkláňajú cez obec Ruskovce. Muži zákona apelujú na všetkých vodičov, aby sa tomuto úseku podľa možností úplne vyhli, striktne rešpektovali pokyny hliadok a v okolí miesta nehody zvýšili maximálnu opatrnosť.