Viktor Orbán zostáva na čele maďarskej strany Fidesz aj po ťažkej volebnej porážke, ktorá ukončila jej 16-ročné vládnutie. Delegáti víkendového zjazdu ho drvivou väčšinou hlasov potvrdili vo funkcii predsedu. Expremiér však na sneme prekvapil. Hoci jasne deklaroval, že sa z politiky nestiahne, funkciu prijal len na jeden rok, aby stranu pripravil na zásadnú generačnú výmenu a odovzdanie moci mladším.
Čo je dôležité
- Staronový predseda: Viktor Orbán bol opätovne zvolený za lídra opozičnej strany Fidesz.
- Plánuje odchod: Mandát si vyžiadal len na jeden rok, aby uvoľnil miesto politikom vo veku 30 až 40 rokov.
- Jednoznačná podpora: Hlasovalo za neho 729 zo 737 prítomných delegátov, vo voľbe nemal žiadneho protikandidáta.
- Nové vedenie: Delegáti si okrem predsedu zvolili aj kompletný tím podpredsedov, objavili sa tri nové mená.
Jediný kandidát a drvivá podpora
Delegáti zjazdu maďarskej strany Fidesz, ktorá sa po aprílových parlamentných voľbách ocitla v opozícii, rozhodovali o svojej budúcnosti a novom vedení. Na poste predsedu napokon s obrovským prehľadom potvrdili bývalého premiéra Viktora Orbána.
Samotné hlasovanie bolo viac-menej formálnou záležitosťou, keďže dlhoročný expremiér bol jediným kandidátom na túto najvyššiu stranícku funkciu. O jeho neotrasiteľnej pozícii vo vnútri štruktúr svedčia aj čísla – z celkového počtu 737 odovzdaných hlasovacích lístkov mu vyslovilo dôveru až 729 delegátov.
Orbán chystá generačnú výmenu
Nálada na víkendovom zjazde bola poznačená nedávnou politickou zmenou, ktorá po 16 rokoch nepretržitého vládnutia odsunula Fidesz do opozičných lavíc. Samotný Viktor Orbán bezprostredne po tomto historickom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu.
Na sobotňajšom sneme síce v úvode bojovne vyhlásil, že sa nikdy nevzdá, no vzápätí predstavil svoj plán na postupný odchod z čela strany. Upozornil na to, že hnutie nevyhnutne potrebuje novú krv.
„Potrebujeme generačnú výmenu na čele strany, mali by prísť ľudia vo veku 30 a 40 rokov. To by som chcel pripraviť, preto som požiadal len o jeden rok vo funkcii predsedu strany,“
vysvetlil znovuzvolený predseda svoj krok. Orbán stál na čele strany najprv v rokoch 1993 až 2000 a následne ju nepretržite vedie od roku 2003 až dodnes.
Zmeny na podpredsedníckych postoch
Okrem postu predsedu sa na zjazde rozhodovalo aj o širšom vedení strany. Na pozícii podpredsedníčky bude naďalej pokračovať Kinga Gálová. Stranícke štruktúry však oživia aj nové tváre, keďže za ďalších podpredsedov Fideszu si delegáti zvolili Jánosa Bóku, Alpára Gyopárosa a Bálinta Kreicsiho.