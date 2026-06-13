Košická polícia ukončila vyšetrovanie mimoriadne chladnokrvného a sofistikovaného zločinu. Dvojica páchateľov uväznila v byte staršiu ženu, podávala jej omamné látky a pod hrozbou likvidácie jej jediného príbuzného ju prinútila prepísať na nich lukratívne nehnuteľnosti. Podvodníci takto obrali bezbrannú a trúchliacu obeť o majetok v hodnote viac ako pol milióna eur. Vyšetrovateľ už navrhol podanie obžaloby a dvojica čaká na súd vo väzbe.
Čo je dôležité
- Uväznená v byte: Páchatelia ženu zamkli v jej vlastnom byte a izolovali ju od vonkajšieho sveta.
- Drogovanie a vyhrážky: Obeti podávali utlmujúce lieky a vyhrážali sa smrťou jej jediného príbuzného.
- Obrovská škoda: Žena pod nátlakom darovala útočníkom tri byty a dve garáže v hodnote 576 000 eur.
- Súdna dohra: Dvojica čelí obvineniam z obzvlášť závažného zločinu vydierania a zbavenia osobnej slobody.
Zneužili smrť matky a dôverčivosť
Celý prípad sa odohral v Košiciach ešte v decembri minulého roka. Dvojica páchateľov, 29-ročný muž a 47-ročná žena, sa s obeťou poznala už skôr. V minulosti s ňou a jej matkou komunikovali ohľadom objednávok a donášky stravy. Po tom, čo matka zomrela, využili zraniteľnosť trúchliacej dcéry a navštívili ju v jej byte, kam ich dôverčivo vpustila.
Následne sa začal skutočný horor. Páchatelia ženu v byte uväznili, vzali jej kľúče od vchodových dverí a zamkli ich zvnútra, čím jej definitívne znemožnili útek či privolanie pomoci.
Lieky a psychický teror
Aby únoscovia zlomili odpor staršej ženy, siahli po mimoriadne tvrdých metódach. Podľa polície jej cielene podávali lieky, ktorými ju uvádzali do stavu zníženej mentálnej bdelosti, spánku a absolútnej bezbrannosti.
„V stave bezbrannosti a zníženej schopnosti slobodne sa rozhodovať na ňu vyvíjali psychický nátlak, opakovane a dôrazne hrozili fyzickou likvidáciou jej jediného príbuzného a svoje hrozby násilia kombinovali s klamstvami o jeho smrti,“
priblížila mrazivé detaily prípadu krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Pripravili ju o státisíce eur
Zlomená, zdrogovaná a na smrť vystrašená obeť nakoniec podľahla nátlaku. V stave vyvolaného omylu a strachu o život blízkej osoby podpísala darovacie zmluvy. Bezodplatne tak previedla vlastnícke práva k svojim nehnuteľnostiam – trom bytom a dvom garážam – na jednu z väzniteľských osôb.
Podvodníci si týmto neľudským spôsobom zabezpečili bývanie a spôsobili škodu v astronomickej výške 576 000 eur.
Návrh na obžalobu a väzba
Keďže obeťou bola zraniteľná staršia osoba a páchatelia postupovali veľmi sofistikovane, prípad si vyžadoval plné nasadenie kriminalistov z Policajného zboru. Ich práca priniesla výsledky v podobe obvinenia oboch páchateľov zo zločinu pozbavenia osobnej slobody a obzvlášť závažného zločinu vydierania vo forme spolupáchateľstva.
Súd už skôr akceptoval návrh na ich vzatie do vyšetrovacej väzby, kde doteraz čakali na ukončenie vyšetrovania. V týchto dňoch vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby a prípad tak smeruje pred súd. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby ľudia nezabúdali na svojich starších príbuzných, pravidelne s nimi komunikovali a varovali ich pred čoraz vynaliezavejšími praktikami zločincov.