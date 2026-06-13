Bývalý maďarský premiér a súčasný predseda opozičnej strany Fidesz Viktor Orbán sa po ťažkej volebnej porážke prihovoril svojim spolustraníkom. Na úvod víkendového zjazdu vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Vo svojom kritickom prejave otvorene priznal zlyhanie predvolebnej kampane, stratu mladých voličov v online priestore aj podcenenie súpera. Stranu teraz čakajú výrazné zmeny a voľba nového vedenia.
Čo je dôležité
- Nečakané priznanie: Orbán otvorene priznal, že volebný odkaz strany zlyhal a súper mal atraktívnejšiu kampaň.
- Príčiny porážky: Fidesz podľa lídra nezvládol online priestor, stratil mladých voličov a precenil vlastnú mobilizáciu.
- Reštart strany: Zjazd má za úlohu upraviť stanovy a zvoliť nové 28-členné predsedníctvo.
- Bez prázdnych sľubov: Strana sa podľa Orbána odmietla znížiť k nesplniteľným ekonomickým sľubom v čase krízy.
Zjazd po ťažkej porážke
Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz vystúpil v sobotu so zásadným prejavom, ktorý bol vysielaný aj prostredníctvom platformy YouTube. Ústrednou témou straníckeho zjazdu bolo zhodnotenie nedávnych volieb, v ktorých dlhoročná vládnuca strana utrpela drvivú porážku.
Viktor Orbán hneď na úvod svojich priaznivcov ubezpečil, že sa z politického boja nestiahne a nikdy sa nevzdá. Zároveň predstavil delegátom jasný plán obnovy. Fidesz musí podľa neho v prvom rade posilniť svoje hodnoty, duchovný základ komunity a nanovo nájsť motiváciu pre účasť v maďarskom politickom živote.
Zjazd má pred sebou štyri kľúčové úlohy. Okrem zhodnotenia volieb a vyvodenia organizačných ponaučení musia delegáti upraviť stanovy strany, zabezpečiť voľbu nového 28-členného predsedníctva a prijať dve strategické politické uznesenia.
Prečo Fidesz prišiel o moc?
Bývalý premiér vo svojej reči mimoriadne otvorene pomenoval chyby, ktoré viedli k strate moci. Priznal, že predvolebný odkaz strany zlyhal, zatiaľ čo súper dokázal voličom ponúknuť oveľa atraktívnejšiu víziu. Hlavným dôvodom zlyhania mala byť podľa jeho slov slepá viera vo víťazstvo, ktorá vedeniu zabránila včas a adekvátne upraviť predvolebnú stratégiu.
„Nesprávne sme predpovedali volebnú účasť a precenili sme vlastnú mobilizáciu. Nedokázali sme čeliť nenávistnej kampani a úplne sme stratili mladých ľudí v online priestore, kde algoritmy pomáhali opozícii. Súper navyše neutralizoval naše témy o hrozbe vojny. Hoci vláda dokázala vytvoriť fungujúcu stratégiu proti európskej hospodárskej kríze, nešli sme do toho, aby sme dávali nesplniteľné ekonomické sľuby,“
vysvetlil Orbán hlavné faktory toho, prečo Fidesz po rokoch hegemónie opúšťa vládne pozície.