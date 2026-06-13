Slovenskí poľnohospodári sa o svoje európske peniaze nemusia báť, zhodli sa europoslankyne Monika Beňová a Miriam Lexmann v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Kým zástupkyňa Smeru označila preverovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry za štandardný proces, europoslankyňa za KDH pripomenula výhrady Bruselu k zmenám v trestných kódexoch. Témou ostrej výmeny názorov boli aj blížiace sa parlamentné voľby, pôsobenie syna premiéra Roberta Fica v straníckej agentúre či postavenie žien v politike.
Čo je dôležité
- Eurofondy pre farmárov: Obidve europoslankyne veria, že poľnohospodári o peniaze z EÚ neprídu, napriek preverovaniu PPA.
- Výhrady Bruselu: Lexmann upozorňuje na reálne obavy Európskej komisie z netransparentnosti a zmien v trestnom práve.
- Voľby a koalície: Zástupkyne Smeru-SD aj KDH odmietli špekulovať o povolebných spojeniach, rozhodnúť majú voliči.
- Rodina v politike: Kým KDH vidí v pôsobení Michala Fica v agentúre Smeru morálny problém, Beňová ho rázne bráni.
- Ženy a kvóty: Zhodli sa na tom, že ženy do politiky patria, no obe odmietli zavedenie povinných kvót.
Sú peniaze pre poľnohospodárov v ohrození?
Preverovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zo strany Európskej komisie (EK) vyvolalo v posledných týždňoch množstvo otázok o osude dotácií pre slovenských farmárov. Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) však ubezpečuje, že peniaze adresáti dostanú a konanie komisie považuje za jeden z mnohých štandardných procesov.
Podľa nej opozícia iba neustále straší slovenskú verejnosť odoberaním eurofondov. Uviedla, že príslušné ministerstvo pod vedením Richarda Takáča (Smer-SD) s komisiou intenzívne komunikuje a hľadá riešenia.
Jej kolegyňa z europarlamentu Miriam Lexmann (KDH) síce tiež verí, že farmári o peniaze neprídu, no situáciu vníma kritickejšie. Zdôrazňuje, že je nevyhnutné rozptýliť obavy Európskej komisie o nedostatočnej ochrane finančných záujmov Európskej únie.
„V liste, ktorý zaslala komisia Slovensku, sú jasne pomenované obavy a problémy s možnou netransparentnosťou či konfliktom záujmov,“
upozornila Lexmann a dodala, že komisia relevantne vníma aj zmeny trestných zákonov na Slovensku v kontexte podmienok čerpania európskych prostriedkov.
Syn premiéra a budúce voľby
Diskusia sa dotkla aj vnútropolitickej situácie a blížiacich sa parlamentných volieb. Obe političky odmietli špekulovať o konkrétnych predvolebných alianciách. Monika Beňová deklarovala jasnú ambíciu strany Smer-SD voľby vyhrať a zdôraznila, že o možnostiach kreovania vlády rozhodnú výlučne voliči. Miriam Lexmann pripomenula hodnotové ukotvenie KDH a snahu hnutia vytvoriť pre Slovensko lepšiu alternatívu, než akú predstavuje súčasná vláda.
Iskrilo to aj pri téme Michala Fica, syna predsedu vlády Roberta Fica, ktorý pôsobí ako konateľ v straníckej Agentúre Smer. Kým zástupkyňa KDH pripustila, že v tom vidí morálny problém, Beňová sa premiérovho syna rázne zastala s argumentom, že nikdy nevyťahoval peniaze od štátu. Podotkla, že v dnešnej dobe by rodinní príslušníci politikov zrejme už nemohli pracovať nikde, aby sa na to nepoukazovalo.
Kritika Magyara a odmietnutie kvót
Političky našli zhodu pri hodnotení slovníka maďarského politika Pétera Magyara. Zhodli sa, že by vo vzťahu k nášmu územiu nemal používať výraz Felvidék.
„Magyar nemá pre mňa morálnu ani etickú výbavu, aby bol v politike,“
vyhlásila ostro Beňová.
Na záver relácie prišla reč na zastúpenie žien v politike. Lexmann vyzdvihla, že ženy majú viac sociálneho vnímania a ich hlas je pre vyváženú politiku dôležitý. Obe europoslankyne sa však zhodli v tom, že zavedenie povinných kvót nie je správnym riešením. Beňová to na Slovensku nepovažuje za aktuálnu tému a myslí si, že ženy u nás vo všeobecnosti nemajú o prácu v politike taký záujem ako muži.