Pri tragickej havárii vojenského transportného lietadla na leteckej základni v indickom štáte Ásam zahynulo najmenej päť príslušníkov vzdušných síl. Stroj ruskej výroby Antonov An-32 sa zrútil počas pristávacieho manévru. Z miesta nešťastia, z ktorého stúpal hustý čierny dym, hlásia aj jedného preživšieho. Armáda okamžite spustila záchranné práce a vyšetrovanie.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: K havárii došlo počas pristávania na leteckej základni v meste Džórhát v štáte Ásam.
- Typ lietadla: Zrútil sa vojenský transportný stroj ruskej výroby Antonov An-32.
- Obete a preživší: Nešťastie si vyžiadalo minimálne päť obetí z radov armády, druhý pilot podľa neoficiálnych informácií pád prežil.
- Vyšetrovanie: Indické letectvo okamžite zriadilo špeciálnu komisiu, ktorá má odhaliť presné príčiny tragédie.
Tragédia pri bežnom lete
Indické ozbrojené sily zasiahla v sobotu tvrdá rana. Priamo na leteckej základni v meste Džórhát, ktoré sa nachádza vo východoindickom štáte Ásam, havarovalo vojenské lietadlo Antonov An-32 patriace indickým vzdušným silám (IAF).
K nehode došlo v kritickej fáze letu – počas pristávania. Armáda vo svojom oficiálnom stanovisku potvrdila, že išlo o bežný let a nie o bojové nasadenie.
„Ruské lietadlo Antonov An-32 dnes havarovalo pri pristátí v Džórháte pri rutinnom lete. Zriaďujeme vyšetrovaciu komisiu, aby zistila príčinu nehody,“
uvádza sa vo vyhlásení vzdušných síl.
Stroj sa rozpadol na kusy
Zábery z miesta nešťastia odvysielané miestnymi televíziami ukázali hrozivý obraz skazy. Z trosiek lietadla, ktoré sa podľa všetkého pri náraze rozpadlo na kusy, stúpal hustý čierny dym. Na miesto havárie boli okamžite vyslané hasičské jednotky a záchranárske tímy.
Armáda potvrdila, že incident si vyžiadal najmenej päť obetí z radov príslušníkov indických vzdušných síl. Presný počet osôb na palube nebol bezprostredne po nehode známy. Iskra nádeje svitla vďaka informácii od predstaviteľa vzdušných síl, ktorý pod podmienkou zachovania anonymity pre médiá uviedol, že druhý pilot tragédiu prežil.
„Vzdušné sily vyjadrujú najhlbšiu sústrasť pozostalým rodinám a stoja pevne pri nich v tejto smutnej chvíli,“
odkázalo vedenie letectva.
Pre štát Ásam ide už o druhú podobnú tragédiu v krátkom čase. K nehode totiž došlo len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v rovnakom regióne zrútilo indické stíhacie lietadlo, pričom vtedy pri incidente zahynuli obaja piloti na palube.