Opozičná strana SaS spúšťa nový projekt s názvom Radar proti rozkrádaniu, ktorého cieľom je systematicky upozorňovať na pochybné nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov. Iniciatívu predstavili symbolicky v obci Sebechleby pri komplexe Fafokan, ktorý liberáli označujú za pomník zneužívania eurofondov. Každý víkend plánujú zverejniť novú kauzu a ukázať prepojenia vplyvných ľudí na moc.
Čo je dôležité
- Nový projekt: Strana SaS spúšťa Radar proti rozkrádaniu zameraný na kontrolu verejných financií.
- Pravidelné odhalenia: Predseda liberálov Branislav Gröhling sľubuje zverejňovanie nových prípadov každú sobotu.
- Symbolická lokalita: Akcia sa konala v Sebechleboch pri haciende Fafokan počas behu Zlodejská sedmička.
- Tlak z Európy: Kauzou kontroverzného komplexu sa podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej už zaoberajú aj európske inštitúcie.
Symbol rozkrádania eurofondov
Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) si pre ohlásenie svojej novej iniciatívy nevybrali obec Sebechleby v okrese Krupina náhodou. Projekt odštartovali počas druhého ročníka behu s názvom Zlodejská sedmička, ktorého trasa symbolicky viedla ku komplexu Fafokan. Práve toto miesto sa podľa liberálov stalo mementom a symbolom netransparentného čerpania európskych a štátnych zdrojov na Slovensku.
Predseda strany Branislav Gröhling avizuje, že nezostane len pri tomto jednom prípade a verejnosť sa môže pripraviť na pravidelnú dávku odhalení.
„Každú sobotu budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s verejnými peniazmi,“
prisľúbil šéf liberálov priamo na mieste.
Peniaze tečú rovnakým skupinám
Na pretrvávajúci problém upozornil aj poslanec parlamentu Alojz Hlina. Zdôraznil, že kým v iných demokratických krajinách by podobná kauza vyvolala masívny odpor verejnosti, na Slovensku po zisteniach okolo luxusnej haciendy prideľovanie financií tým istým záujmovým skupinám neskončilo, ale naopak potichu pokračovalo.
„To ukazuje, že problém nie je minulosťou, ale pokračuje ďalej. Práve preto budeme zverejňovať ďalšie prípady v rámci Radaru proti rozkrádaniu a ukazovať verejnosti, ako funguje systém ľudí napojených na moc,“
vyhlásil dôrazne Hlina.
O kauzu sa zaujíma už aj Brusel
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti pripomenula silný sociálny rozmer celého problému. Milióny eur, ktoré podľa opozície zmizli v pochybných projektoch, dnes kriticky chýbajú tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Zároveň varovala, že čerpanie týchto dotácií už dávno prerástlo hranice domácej politiky a stalo sa medzinárodným problémom, ktorým sa zaoberajú európske inštitúcie.
„Budeme na tieto kauzy upozorňovať dovtedy, kým sa verejné peniaze nezačnú využívať na to, na čo boli určené – v prospech občanov Slovenska,“
uzavrela Bajo Holečková.