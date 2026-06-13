Európska investičná banka (EIB) hlási úspech vo svojom pláne na masívnu podporu európskej bezpečnosti a obrany. Podľa prezidentky inštitúcie Nadii Calviňovej banka tento rok nielenže splní svoje strategické ciele, ale pravdepodobne ich aj prekoná. Banka po nedávnom uvoľnení pravidiel vo veľkom investuje miliardy eur priamo do vojenského vybavenia, technológií a strategickej infraštruktúry.
Čo je dôležité
- Miliardové investície: EIB plánuje do obrany a bezpečnosti vložiť približne 4,5 miliardy eur.
- Podiel z rozpočtu: Na vojenské a bezpečnostné projekty pôjde 5 % z celkových prostriedkov vyčlenených pre členské štáty.
- Zmena pravidiel: Od roku 2024 banka uvoľnila svoje smernice a môže priamo podporovať zbrojársky sektor.
- Záväzok do budúcna: Vedenie EIB deklaruje pripravenosť objem týchto financií v ďalších rokoch ešte viac navyšovať.
Päť percent pre bezpečnú Európu
Rastúce geopolitické napätie núti európske inštitúcie prehodnocovať svoje finančné priority. Európska investičná banka, ktorá sídli v Luxembursku a jej vlastníkmi sú samotné členské štáty, sa rozhodla vyčleniť významnú časť svojho portfólia na posilnenie obranyschopnosti starého kontinentu.
Plán počíta s tým, že do európskej bezpečnosti a obrany natečie 5 % z celkových finančných prostriedkov určených na projekty v rámci spoločenstva 27 štátov. V reálnych číslach to podľa aktuálnych údajov EIB predstavuje balík vo výške približne 4,5 miliardy eur.
Uvoľnené pravidlá a odhodlanie financovať obranu
Za týmto obratom stojí aj zásadná zmena interných pravidiel, ktorú banka zrealizovala od začiatku roka 2024. Inštitúcia, ktorej primárnou úlohou je financovať investície prispievajúce k politickým cieľom EÚ, sa zbavila viacerých obmedzení. V súčasnosti tak môže úplne legálne a priamo podporovať nielen vojenskú infraštruktúru a služby, ale aj samotné vojenské vybavenie a technológie.
Prezidentka EIB Nadia Calviňová v tejto súvislosti potvrdila, že zavedené zmeny už prinášajú svoje ovocie a banka svoje ambície napĺňa.
„Tento rok sme na dobrej ceste k dosiahnutiu nášho cieľa a možno ho dokonca prekonáme. Je jasné, že v Európe potrebujeme viac investícií do bezpečnosti a obrany. Pre nadchádzajúce roky platí – sme pripravení urobiť ešte viac pre financovanie európskych bezpečnostných a obranných kapacít,“
zdôraznila Calviňová pri hodnotení doterajšieho progresu.