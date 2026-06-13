Slováci od pandémie výrazne zmenili svoje nákupné zvyklosti. Kým výdavky na potraviny po masívnej inflácii stále ukrajujú najväčšiu časť rodinných rozpočtov, podiel výdavkov na energie paradoxne klesol. Ukazujú to najnovšie dáta Štatistického úradu SR a analýza VÚB banky, ktorá odhaľuje aj skokový nárast záujmu o reštaurácie a donášky jedál.
Čo je dôležité
- Potraviny dominujú: Sú najväčšou položkou spotrebného koša, aktuálne tvoria 18 % všetkých výdavkov bežnej domácnosti.
- Energetický paradox: Napriek zdražovaniu klesol podiel energií na 8,2 %, pomohlo šetrenie aj štátne dotácie.
- Renesancia reštaurácií: Výdavky na stravovanie mimo domova a ubytovanie sa vyšplhali už na 8 %.
- Náklady na vlastné bývanie: Takzvané imputované nájomné, ktoré zahŕňa údržbu a opravy, kleslo na 7,9 %.
Účet za jedlo zhltne takmer pätinu rozpočtu
Od predpandemického roku 2019 si na Slovensku upevnili miesto najväčšej spotrebiteľskej položky potraviny. Analytik VÚB banky Michal Lehuta vysvetľuje, že kým v roku 2019 tvorili len niečo vyše 15 percent priemerných výdavkov, neskôr začal tento podiel rásť. Svoj vrchol dosiahol v rokoch 2023 a 2024.
Hlavným ťahúňom tohto rastu bola drvivá inflačná vlna, počas ktorej potraviny na Slovensku v priebehu dvoch rokov zdraželi o takmer 40 percent. Hoci je aktuálny 18-percentný podiel o niečo nižší ako vlani, stále výrazne prekonáva predpandemické hodnoty.
Prehľad najväčších výdavkových kategórií priemernej slovenskej domácnosti ukazuje nasledujúca tabuľka, ktorá vychádza z aktuálneho spotrebného koša podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR:
|Kategória výdavkov
|Aktuálny podiel v spotrebnom koši
|Potraviny
|18,0 %
|Energie a palivá
|8,2 %
|Reštaurácie a ubytovanie
|8,0 %
|Imputované nájomné (vlastné bývanie)
|7,9 %
Prekvapenie pri energiách a boom donášok
Druhou najväčšou položkou v míňaní Slovákov sú energie, kam patrí elektrina, plyn a ostatné palivá. Vzhľadom na geopolitickú situáciu a vojnu na Ukrajine by sa dal očakávať raketový nárast ich podielu, no stal sa presný opak.
„Paradoxom je, že napriek ich výraznému zdraženiu ešte od roku 2022 sa ich podiel v spotrebnom koši skôr znížil. Naznačuje to, že domácnosti energiami začali viac šetriť, ale aj to, že vláda ich väčšine obyvateľstva stále dotuje,“
zhodnotil vývoj analytik Lehuta.
Tesne na tretiu priečku sa za posledné roky dotiahla kategória reštaurácií a ubytovania. Osempercentný podiel v spotrebnom koši odzrkadľuje zmenu životného štýlu – Slováci si viac obľúbili konzumáciu pripravených jedál a donášok, no podiel na tomto raste má aj plošné zvyšovanie cien v gastrosektore.
Koľko nás stojí údržba bytov a domov?
Dôležitou, aj keď menej známou kategóriou slovenského spotrebného koša je takzvané imputované nájomné. ŠÚ SR ním sleduje odhad nákladov na bývanie vo vlastnom, čo sú reálne výdavky spojené s vlastníctvom a údržbou nehnuteľnosti.
Do tejto kategórie spadajú všetky platby za nákup stavebných materiálov na rekonštrukciu, remeselné práce, tovary na údržbu obydlia či pravidelné platby do fondu prevádzky, údržby a opráv. Kým ešte v roku 2024 tvorilo toto fiktívne nájomné 10,4 percenta spotrebného koša, aktuálne jeho podiel klesol na úroveň 7,9 percenta.