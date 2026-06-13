Americká spoločnosť Anthropic bola s okamžitou platnosťou nútená zablokovať prístup k svojim pokročilým modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Reagovala tak na nečakané nariadenie vlády Spojených štátov z 12. júna 2026, ktoré tento krok zdôvodňuje ochranou národnej bezpečnosti a obavami z takzvaného jailbreaku. Hoci technologický gigant príkazu vyhovel, považuje ho za neprimeraný a varuje, že podobný prístup úradov môže paralyzovať vývoj v celom odvetví.
Čo je dôležité
- Okamžitá blokácia: Zákazníci stratili prístup k modelom Fable 5 a Mythos 5, pričom ostatné modely (napríklad Claude) fungujú bez obmedzení.
- Zásah vlády: Americké úrady vydali nariadenie o kontrole exportu, ktorým zakázali prístup k modelom akémukoľvek cudziemu štátnemu príslušníkovi.
- Hrozba jailbreaku: Dôvodom zásahu je údajné objavenie spôsobu, ako obísť bezpečnostné mantinely umelej inteligencie a prinútiť ju opravovať softvérové chyby v kóde.
- Ostrý nesúhlas: Anthropic tvrdí, že schopnosti odblokované jailbreakom sú zanedbateľné a bežne ich ponúkajú aj konkurenčné modely.
Plošný zákaz pre obavy o kyberbezpečnosť
V stredu v podvečerných hodinách dostala spoločnosť Anthropic od americkej vlády prísne nariadenie o kontrole exportu. Dokument výslovne zakazuje prístup k novým modelom Fable 5 a Mythos 5 akémukoľvek cudziemu štátnemu príslušníkovi, a to dokonca aj v rámci zamestnancov samotnej spoločnosti.
Aby vývojári zabezpečili absolútny súlad s týmto nariadením a vyhli sa právnym postihom, rozhodli sa oba modely plošne a okamžite deaktivovať pre všetkých svojich zákazníkov. Prístup k starším a iným modelom spoločnosti, ako je napríklad populárna rodina modelov Claude, zostáva nedotknutý.
Podľa informácií od spoločnosti uviedli úrady ako hlavný dôvod obavy z takzvaného jailbreaku. Ide o špecifickú techniku, ktorá sa používa na oklamanie umelej inteligencie, aby ignorovala svoje zabudované bezpečnostné obmedzenia. Vláde mal byť demonštrovaný postup, pri ktorom model po takomto prelomení ochrán analyzoval špecifický zdrojový kód a opravoval v ňom softvérové chyby.
Anthropic reaguje: Je to neprimeraný krok
Vedenie spoločnosti potvrdilo, že sa vládnemu príkazu podriadilo, no zároveň vyjadrilo voči tomuto drakonickému postupu zásadné výhrady. Zástupcovia Anthropicu tvrdia, že schopnosti odblokované údajným jailbreakom sú len menšieho charakteru. Upozorňujú tiež na fakt, že rovnakú úroveň pomoci s programovaním bežne ponúkajú aj iné verejne dostupné modely na trhu, vrátane konkurenčného modelu GPT-5.5 od spoločnosti OpenAI.
„Ak by sa tento štandard uplatnil v celom odvetví, domnievame sa, že by to v podstate zastavilo nasadzovanie akýchkoľvek nových modelov pre všetkých popredných poskytovateľov,“
uvádza sa v oficiálnom vyhlásení spoločnosti.
Firma poukázala na to, že pred spustením modelov investovala do bezpečnostného testovania (tzv. red-teaming) tisíce hodín. Tieto testy neprebiehali len interne, ale aj v úzkej spolupráci s americkou vládou a britským inštitútom AISI. Podľa expertov spoločnosti v súčasnosti pri žiadnom poskytovateľovi umelej inteligencie neexistuje dokonalá a stopercentná rezistencia voči cieleným jailbreakom. Bezpečnosť sa preto spolieha na vrstvenú ochranu a prísny monitoring, ktorý umožňuje rýchle odhalenie akéhokoľvek zneužitia.
Čo bude nasledovať?
Pre zákazníkov, ktorí sa aktuálne nevedia dostať k modelom Fable 5 a Mythos 5, to v praxi znamená dočasný výpadok služieb bez presne stanoveného konca. Anthropic sa používateľom verejne ospravedlnil s tým, že situáciu vníma ako nedorozumenie zo strany štátu a intenzívne pracuje na obnove plného prístupu.
Spoločnosť zároveň apeluje na úrady s požiadavkou na zmenu prístupu k reguláciám. Vývojári súhlasia s tým, že štát by mal mať právomoc zablokovať skutočne nebezpečnú umelú inteligenciu, no trvajú na tom, že takýto proces musí byť transparentný, spravodlivý a podložený konkrétnymi technickými faktami. Súčasný radikálny zásah podľa nich tieto demokratické princípy nespĺňa.