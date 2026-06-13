Nezabudnuteľná matka Škopková z komédií Slunce, seno či Heduš Homolková. Česká herečka Helena Růžičková sa do sŕdc divákov zapísala svojou spontánnosťou, ráznym temperamentom a nezameniteľným humorom. Od narodenia legendárnej komediálnej, ale aj talentovanej dramatickej herečky dnes uplynie presne 90 rokov. Svoj príslovečný smiech nestrácala ani v ťažkých chvíľach, keď bojovala so zákernou chorobou.
Čo je dôležité
- Africké proroctvo: Umeleckú kariéru jej v detstve predpovedal africký šaman na základe dátumu narodenia.
- Bez hereckého diplomu: Hoci sa viackrát pokúšala dostať na herectvo, školu nikdy neabsolvovala a pôvodne pracovala ako zubná laborantka.
- Kultové úlohy: Preslávila sa najmä v trilógiách o rodine Homolkovcov a v Troškových komédiách z dediny Hoštice.
- Puto so Slovenskom: Spoluzakladala nadáciu na pomoc deťom zo Šarišských Michalian a zahrala si aj v hite Fontána pre Zuzanu 2.
Predpoveď od šamana a začiatky bez diplomu
Helena Růžičková, rodená Málková, sa narodila 13. júna 1936 v Prahe. S jej príchodom na svet sa spája kuriózna historka. Jej otec, ktorý ovládal viac ako 20 jazykov, pracoval pred jej narodením v Afrike, kde sa stretol s miestnym šamanom. Keď mu neskôr poslal dátum narodenia svojej dcéry, africký kúzelník jednoznačne predpovedal, že z nej vyrastie umelkyňa.
Otec túto veštbu zobral mimoriadne vážne. Už ako trojročnú ju prihlásil na balet a onedlho stála na doskách pražských divadiel, vrátane prestížneho Národného divadla. Už v roku 1940 sa objavila vo filmovom spracovaní slávnej Babičky a o rok neskôr v komédii Z českých mlýnů.
Paradoxom zostáva, že herectvo nikdy formálne nevyštudovala. Na pražskú DAMU sa hlásila viackrát, no neúspešne. Namiesto toho vyštudovala zdravotnícku školu a chvíľu pôsobila ako zubná laborantka. Práve na prijímacích skúškach na herectvo však stretla svoju životnú lásku – herca a pomocného režiséra Jiřího Růžičku, za ktorého sa v roku 1955 vydala.
Nezabudnuteľná Heduš a matka Škopková
Hoci v divadle pôsobila aj ako choreografka, javisková technička či hosťujúca herečka, jej skutočným domovom sa stal film. Pred kamerou stvárnila viac ako 80 úloh. Skutočnú nesmrteľnosť jej priniesla rola Heduš Homolkovej v satirickej trilógii režiséra Jaroslava Papouška. Snímky Ecce homo Homolka, Hogo fogo Homolka a Homolka a Tobolka dokonale a s absurdným humorom zrkadlili život typickej československej malomeštiackej rodiny.
Jej pozíciu komediálnej legendy definitívne potvrdila rola ráznej matky Škopkovej v letných komédiách Zdeňka Trošku:
- Slunce, seno, jahody (1983)
- Slunce, seno a pár facek (1989)
- Slunce, seno, erotika (1991)
Jej komediálny talent bol nezameniteľný, no dokázala excelovať aj v náročných dramatických polohách. Dôkazom je jej famózny výkon v postave kuchárky Anny Urbanovej v seriáli Vlak dětství a naděje.
Smiech, ktorý neuhasila ani choroba
Počas svojej bohatej kariéry nechýbala ani v slávnych rozprávkach, akou sú Tři oříšky pro Popelku, či v slovenskom kinohite Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu 2, kde stvárnila nezabudnuteľnú „Mamu Kami“.
Okrem herectva písala mimoriadne úspešné kuchárske knihy, vydala autobiografiu a aktívne sa venovala charite. V roku 1991 spoluzaložila nadáciu Slon, ktorá pomáhala deťom z detského domova v Šarišských Michaľanoch na východnom Slovensku. Svoj obrovský životný elán a optimizmus nestrácala ani po tom, čo jej diagnostikovali rakovinu. Svoj boj opísala v knihe, no po smrti milovaného manžela a syna Jiřího ml., ktorý s ňou hral v Troškových filmoch, jej sily začali dochádzať.
Helena Růžičková zomrela 4. januára 2004 v Plzni vo veku 67 rokov. Zanechala však za sebou dielo, vďaka ktorému rozdáva úprimný smiech divákom aj desaťročia po svojom odchode.