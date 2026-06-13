Historická mierová dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi je podľa Teheránu na spadnutie a mala by byť už v najbližších dňoch podpísaná na diaľku. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí potvrdil, že súčasťou dokumentu je úplné zrušenie americkej námornej blokády aj nové usporiadanie strategického Hormuzského prielivu. K zmierneniu napätia prispel aj americký prezident Donald Trump, ktorý na poslednú chvíľu odvolal plánované vojenské útoky na iránske ciele.
Čo je dôležité
- Podpis na diaľku: Mierová dohoda je vo finálnej fáze a zástupcovia oboch krajín ju čoskoro digitálne podpíšu.
- Koniec blokády: Kľúčovým bodom je okamžité zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov, ktorá trvá od 13. apríla.
- Hormuzský prieliv: Irán avizuje nové strategické usporiadanie tohto kľúčového prielivu, o ktorom rokuje aj s Ománom.
- Jadrový program: Osud vysoko obohateného uránu sa bude detailne riešiť počas 60-dňového obdobia po podpise rámcovej dohody.
- Odvolané útoky: Prezident USA potvrdil zrušenie plánovaných vojenských úderov a očakáva brzké ukončenie vojny.
Digitálny podpis a koniec námornej blokády
Dlhoočakávaný diplomatický prelom na Blízkom východe naberá reálne kontúry. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v rozhovore pre štátnu televíziu potvrdil, že takzvané Memorandum o porozumení z Islamabadu nebolo nikdy bližšie k realite. Zaujímavosťou je samotná forma ratifikácie tohto historického dokumentu.
„Hneď po ukončení záverečných fáz našich rokovaní bude táto dohoda podpísaná a oznámená. Podpis sa spočiatku uskutoční digitálne. Každá strana ju podpíše na diaľku,“
uviedol Arákčí s tým, že k podpisu môže dôjsť už v najbližších dňoch. Podľa jeho slov je absolútnou prioritou a vôbec prvým bodom novej dohody okamžité zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany Spojených štátov.
Nové pravidlá v prielive a hrozba sabotáže
Zmeny sa dotknú aj jednej z najdôležitejších námorných tepien sveta. Irán podľa ministra prijal pevné rozhodnutie, že doterajšie usporiadanie a správa Hormuzského prielivu už nebudú fungovať ako predtým. V tejto citlivej geopolitickej otázke už prebiehajú intenzívne rokovania aj so susedným Ománom.
Detaily rámcovej dohody však Teherán zatiaľ úzkostlivo tají. Bližšie informácie by totiž v tejto mimoriadne krehkej fáze mohli celý proces ohroziť. Šéf diplomacie zároveň otvorene varoval pred možnými snahami o prekazenie rodiaceho sa mieru.
„Musím úprimne povedať, že táto dohoda má nepriateľov, z ktorých najvýznamnejším je sionistický režim, ktorý hľadá zámienky na jej zmarenie,“
vyhlásil na adresu Izraela.
Jadrový program a postoj Washingtonu
Mierová zmluva sa dotkne aj najspornejšieho bodu vzájomných vzťahov – iránskeho jadrového programu. Podrobnosti a kroky týkajúce sa obrovských zásob vysoko obohateného uránu sa budú riešiť počas nasledujúceho 60-dňového obdobia od podpisu dohody. Teherán už avizoval, že jediným prijateľným spôsobom, ako naložiť so zásobami obohateného materiálu, je jeho zriedenie priamo na území Iránu.
Výrazný posun v rokovaniach potvrdzujú aj signály z Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že odvolal plánované útoky na iránske územie. Zároveň naznačil, že finálna dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe by mohla byť v najbližších dňoch slávnostne podpísaná v Európe.