Americký prezident Donald Trump potvrdil úspešnú vojenskú operáciu, pri ktorej bol zlikvidovaný Héctor Rusthenford Guerrero Flores, najvyšší vodca obávaného venezuelského kartelu Tren de Aragua. Rýchly a smrtiaci úder amerických síl bol podľa šéfa Bieleho domu úzko koordinovaný s novým venezuelským vedením. Washington dlhodobo viní túto zločineckú organizáciu z nárastu násilia a šírenia nelegálnych drog v amerických mestách.
Čo je dôležité
- Likvidácia bosa: Americké sily na priamy príkaz prezidenta zabili vodcu venezuelského gangu Tren de Aragua.
- Spolupráca s Caracasom: Úder bol úzko koordinovaný s dočasnou vládou venezuelskej prezidentky Delcy Rodríguezovej.
- Medzinárodná hrozba: USA označili kartel za teroristickú organizáciu už minulý rok, skupina pôsobí aj v Kolumbii, Peru či Čile.
- Špecifikum gangu: Na rozdiel od tradičných kartelov sa Tren de Aragua podľa expertov vo veľkom nezapája do medzinárodného pašovania kokaínu.
Rýchly úder a strata útočiska
O úspešnej operácii amerických ozbrojených síl informoval Donald Trump svojich priaznivcov a verejnosť prostredníctvom vlastnej sociálnej siete Truth Social. Kde presne sa vojenský útok odohral, prezident nešpecifikoval, no zdôraznil medzinárodnú spoluprácu, a to najmä s dočasným vedením Venezuely na čele s prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
„Rýchly a smrtiaci útok amerických ozbrojených síl bol úzko koordinovaný s našimi priateľmi vo Venezuele, s ktorými veľmi dobre spolupracujeme,“
uviedol Trump vo svojom vyhlásení a dodal jasný odkaz pre zvyšných členov zločineckej skupiny:
„V dôsledku toho teroristi z Tren de Aragua už nemajú bezpečný úkryt vo Venezuele ani nikde inde.“
Politické spory a obviňovanie Madura
Spojené štáty zaradili Tren de Aragua na zoznam teroristických organizácií vlani. Gang, ktorý pôvodne vznikol vo venezuelských väzniciach, dnes operuje vo viacerých štátoch Latinskej Ameriky vrátane Kolumbie, Peru a Čile.
Súčasná americká administratíva skupinu opakovane obviňuje z toho, že je priamym zdrojom násilia a nelegálneho obchodu s drogami v niektorých amerických mestách. Donald Trump dokonca celé mesiace tvrdil, že tento gang úzko spolupracoval s dnes už bývalým venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom. Americké spravodajské služby však vo svojich odtajnených správach tieto prepojenia nepotvrdili.
Zrodili sa vo väzení, rástli s migráciou
Kartel Tren de Aragua má svoje korene vo väznici s najvyšším stupňom stráženia vo venezuelskom štáte Aragua, kde vznikol pred viac ako desiatimi rokmi. Jeho masívny rozmach nastal až v posledných rokoch, keď sa gang „zviezol“ na obrovskej migračnej vlne.
Keď milióny obyvateľov Venezuely utekali pred domácou krízou do iných latinskoamerických krajín a do USA, kartel túto situáciu využil na rozšírenie svojho vplyvu a kriminálnych aktivít. Štáty s veľkou populáciou venezuelských migrantov ho dnes vinia z prudkého nárastu regionálneho násilia.
Podľa rešpektovaného think tanku InSight Crime, ktorý dlhodobo mapuje kriminalitu v Latinskej Amerike, sa však táto skupina v jednom zásadnom bode odlišuje. Na rozdiel od veľkých zločineckých organizácií z Kolumbie, Brazílie či Strednej Ameriky sa Tren de Aragua len v minimálnej miere zapája do tradičného masívneho pašovania kokaínu cez medzinárodné hranice, a svoje príjmy stavia na iných formách zločinu a vydierania.