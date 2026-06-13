Francúzsky prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney sa stretli v Paríži, kde vyslali jasný spoločný odkaz. Obaja lídri zdôraznili nevyhnutnosť budovania užších strategických vzťahov medzi Kanadou a Európou. Tento krok má slúžiť ako protiváha voči globálnym otrasom a nepredvídateľnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretnutie sa uskutočnilo len niekoľko dní pred očakávaným summitom G7.
Čo je dôležité
- Spoločný postup: Kanada a Francúzsko chcú užšie spolupracovať na vyvážení globálneho vplyvu americkej administratívy.
- Blížiaci sa summit: Lídri zlaďovali svoje postoje tesne pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7 vo francúzskom meste Évian.
- Kritika medzinárodnej situácie: Macron upozornil na fragmentáciu sveta, návrat mocenskej politiky a narastajúcu informačnú vojnu.
- Napätie s USA: Donald Trump stupňuje tlak na Kanadu, ktorú na sociálnych sieťach nedávno provokatívne označil za 51. štát USA.
Obrana demokratických hodnôt a právneho štátu
Stretnutie v Paríži sa nieslo v znamení príprav na nadchádzajúci summit skupiny G7, ktorý sa uskutoční na brehu Ženevského jazera v mestečku Évian. Hlavnou témou rokovaní bola ochrana súčasného svetového poriadku pred narastajúcim tlakom a kontroverznými krokmi z Washingtonu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom vyhlásení neskrýval obavy z aktuálneho vývoja. Upozornil na to, že medzinárodný poriadok je čoraz viac roztrieštený a čelí viacerým vážnym hrozbám, ktorým musia západní spojenci čeliť jednotne. Osobitne poukázal na návrat mocenskej politiky a spochybňovanie dlhodobo platných pravidiel, ekonomický nátlak vo forme zostrených obchodných sporov, ako aj na informačnú vojnu a cielené zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnych krajín.
„V hĺbke duše veríme v právny štát, v medzinárodný poriadok, vo vedu a v potrebu chrániť naše demokratické hodnoty,“
vyhlásil Macron, čím priamo narážal na polarizujúce témy a politické postoje typické pre agendu Donalda Trumpa.
Kanada a Európa ako „sila dobra“
Kanadský premiér Mark Carney sa k francúzskemu náprotivku pridal s jasnou víziou vzájomnej spolupráce. Zdôraznil, že Kanada, Francúzsko a celá Európa sú plne pripravené spoločne predstavovať „silu dobra v nadchádzajúcom storočí“.
Tieto vyhlásenia prichádzajú v čase extrémne napätých vzťahov medzi Ottawou a Washingtonom. Donald Trump od svojho návratu do úradu systematicky kritizuje svojho severného suseda a stupňuje voči nemu bezprecedentný obchodný i ekonomický tlak. Situáciu nedávno vyhrotil jeho príspevok na sociálnej sieti Truth Social z 1. júna, v ktorom suverénnu Kanadu ironicky označil za 51. štát USA.