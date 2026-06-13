Maďarský premiér Péter Magyar pristúpil k radikálnemu personálnemu zemetraseniu v najvyšších poschodiach bezpečnostného aparátu štátu. S účinnosťou od 13. júna 2026 prekvapivo odvolal hneď štyroch generálnych riaditeľov kľúčových tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Rozhodnutie bolo oficiálne zverejnené v štátnom vestníku, pričom masívne zmeny sa dotkli civilnej rozviedky, kontrarozviedky aj vojenského spravodajstva.

Čo je dôležité

  • Masívne zemetrasenie: Odvolanie sa týka naraz štyroch najvyšších predstaviteľov maďarských spravodajských zložiek.
  • Dátum účinnosti: Vládne nariadenie a rozhodnutie predsedu vlády vstúpilo do platnosti 13. júna 2026.
  • Zásah do všetkých úrovní: Končia šéfovia civilnej vnútornej aj zahraničnej rozviedky, ako aj riaditeľ vojenského spravodajstva.
  • Oficiálne potvrdenie: Rázny krok vlády už nadobudol platnosť publikovaním v oficiálnom maďarskom štátnom vestníku.

Plošná výmena vedenia tajných služieb

O nečakaných zmenách v bezpečnostnom aparáte informoval verejnosť priamo štátny vestník. Vláda pod vedením premiéra Pétera Magyara sa rozhodla pre rázny krok a plošnú výmenu vedenia v inštitúciách, ktoré zodpovedajú za vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť a obranu Maďarska.

Rozsah tohto personálneho rozhodnutia je mimoriadny, keďže sa netýka len jednej izolovanej zložky, ale zasahuje kompletné spektrum spravodajského aparátu štátu. O svoje funkcie prišli elitní funkcionári zodpovední za zber informácií v zahraničí, ochranu ústavného zriadenia doma i vojenskí špióni.

Zoznam odvolaných riaditeľov

Prehľad odvolaných generálnych riaditeľov a inštitúcií, ktorým doteraz šéfovali, ukazuje nasledujúca tabuľka. Tabuľkové spracovanie je v tomto prípade ideálne pre jasné priradenie konkrétnych mien k zložitým názvom maďarských spravodajských služieb.

Meno odvolaného riaditeľa Názov inštitúcie a jej zameranie
Krisztián Oláh Információs Hivatal (civilná zahraničná spravodajská služba a rozviedka)
Szabolcs Bárdos Alkotmányvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu ústavy / kontrarozviedka)
Csaba Kiss Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (Národná bezpečnostná služba)
Norbert Tajti Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (Vojenská národná bezpečnostná služba)

Odvolanie vstúpilo do platnosti okamžite, pričom mená nových riaditeľov, ktorí by mali do týchto kľúčových funkcií nastúpiť, zatiaľ vláda oficiálne nepredstavila.