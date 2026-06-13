Maďarský premiér Péter Magyar pristúpil k radikálnemu personálnemu zemetraseniu v najvyšších poschodiach bezpečnostného aparátu štátu. S účinnosťou od 13. júna 2026 prekvapivo odvolal hneď štyroch generálnych riaditeľov kľúčových tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Rozhodnutie bolo oficiálne zverejnené v štátnom vestníku, pričom masívne zmeny sa dotkli civilnej rozviedky, kontrarozviedky aj vojenského spravodajstva.
Čo je dôležité
- Masívne zemetrasenie: Odvolanie sa týka naraz štyroch najvyšších predstaviteľov maďarských spravodajských zložiek.
- Dátum účinnosti: Vládne nariadenie a rozhodnutie predsedu vlády vstúpilo do platnosti 13. júna 2026.
- Zásah do všetkých úrovní: Končia šéfovia civilnej vnútornej aj zahraničnej rozviedky, ako aj riaditeľ vojenského spravodajstva.
- Oficiálne potvrdenie: Rázny krok vlády už nadobudol platnosť publikovaním v oficiálnom maďarskom štátnom vestníku.
Plošná výmena vedenia tajných služieb
O nečakaných zmenách v bezpečnostnom aparáte informoval verejnosť priamo štátny vestník. Vláda pod vedením premiéra Pétera Magyara sa rozhodla pre rázny krok a plošnú výmenu vedenia v inštitúciách, ktoré zodpovedajú za vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť a obranu Maďarska.
Rozsah tohto personálneho rozhodnutia je mimoriadny, keďže sa netýka len jednej izolovanej zložky, ale zasahuje kompletné spektrum spravodajského aparátu štátu. O svoje funkcie prišli elitní funkcionári zodpovední za zber informácií v zahraničí, ochranu ústavného zriadenia doma i vojenskí špióni.
Zoznam odvolaných riaditeľov
Prehľad odvolaných generálnych riaditeľov a inštitúcií, ktorým doteraz šéfovali, ukazuje nasledujúca tabuľka. Tabuľkové spracovanie je v tomto prípade ideálne pre jasné priradenie konkrétnych mien k zložitým názvom maďarských spravodajských služieb.
|Meno odvolaného riaditeľa
|Názov inštitúcie a jej zameranie
|Krisztián Oláh
|Információs Hivatal (civilná zahraničná spravodajská služba a rozviedka)
|Szabolcs Bárdos
|Alkotmányvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu ústavy / kontrarozviedka)
|Csaba Kiss
|Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (Národná bezpečnostná služba)
|Norbert Tajti
|Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (Vojenská národná bezpečnostná služba)
Odvolanie vstúpilo do platnosti okamžite, pričom mená nových riaditeľov, ktorí by mali do týchto kľúčových funkcií nastúpiť, zatiaľ vláda oficiálne nepredstavila.