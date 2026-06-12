V piatok večer došlo na železničnom priecestí v obci Lozorno k nebezpečne vyzerajúcej kolízii. Nákladný vlak sa tam zrazil s osobným motorovým vozidlom. Obrovským šťastím v nešťastí je fakt, že si nehoda podľa prvotných informácií nevyžiadala žiadne obete ani zranenia. Polícia na mieste okamžite obmedzila premávku a presné príčiny zrážky vyšetruje.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: K zrážke došlo v piatok večer priamo na železničnom priecestí v obci Lozorno.
- Účastníci: Pri kolízii sa stretol prechádzajúci nákladný vlak a motorové vozidlo.
- Žiadne zranenia: Posádka vozidla mala obrovské šťastie, zrážka sa zaobišla bez zranení osôb.
- Dopravné obmedzenia: Premávka v danom úseku musela byť na nevyhnutný čas úplne zastavená.
Zásah polície a zastavená doprava
Hrozivá zrážka na železnici zamestnala v piatok večer bratislavskú aj malackú políciu. Na priecestí v obci Lozorno sa zrazil ťažký nákladný vlak s osobným autom, čo si okamžite vyžiadalo zásah bezpečnostných zložiek a prerušenie plynulosti dopravy.
Na miesto bezprostredne po nahlásení vyrazili dopravní policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách. Tí začali s vykonávaním všetkých potrebných úkonov na zdokumentovanie nehody a zabezpečenie okolia.
Krajská policajná hovorkyňa z Bratislavy, Silvia Šimková, potvrdila najdôležitejšiu správu celého večera – pri dramatickej kolízii s kolosom sa nikomu nič vážne nestalo.
„Z doposiaľ nezistených príčin tam na železničnom priechode došlo k ich zrážke. K zraneniu osôb nedošlo,“
uviedla policajná hovorkyňa k prvotným zisteniam z miesta nehody.
Presné okolnosti toho, prečo sa motorové vozidlo ocitlo na koľajniciach v čase prejazdu nákladného vlaku, prípadne či zlyhala signalizácia alebo ľudský faktor, sú momentálne v štádiu policajného objasňovania. Vodiči v tomto úseku musia počítať so zdržaním, kým sa nepodarí následky nehody úplne odstrániť a trať opäť sprejazdniť.