Ruský prezident Vladimir Putin otvorene priznal, že ukrajinské dronové útoky spôsobujú ruskej ekonomike citeľné škody. Na stretnutí s vojakmi v Kremli však zdôraznil, že cieľom Kyjeva zasiať v spoločnosti zmätok a rozdeliť ju sa nepodarí naplniť. Jeho ostré vyjadrenia prišli len krátko po tom, ako ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli strategické ropné rafinérie nachádzajúce sa viac ako tisíc kilometrov hlboko na ruskom území.
Čo je dôležité
- Zásah rafinérií: Ukrajinská armáda úspešne zasiahla dva závody na spracovanie ropy v meste Nižnekamsk.
- Cieľ útokov podľa Putina: Šéf Kremľa tvrdí, že Ukrajina chce rozdeliť ruskú spoločnosť a narušiť morálne hodnoty.
- Posilnenie obrany: Ruský prezident už druhýkrát v tomto mesiaci naliehal na zlepšenie protivzdušnej obrany štátu.
- Historické prirovnania: Prístup Západu prirovnal Putin k ťaženiam Napoleona a Hitlera, priame rokovania o mieri naďalej odmieta.
Drony zasiahli ruské vnútrozemie
Ukrajinské sily pokračujú v systematickom ničení ruskej energetickej infraštruktúry. Najnovším terčom sa stali dva závody na spracovanie ropy v meste Nižnekamsk v Tatárskej republike, ktorá leží na juhovýchode európskej časti Ruska. Tento úder bol výnimočný najmä pre svoju vzdialenosť – rafinérie sa nachádzajú viac ako 1000 kilometrov od aktuálnej frontovej línie.
Len niekoľko hodín po tomto incidente vystúpil Vladimir Putin v Kremli pred príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí sú zapojení do vojny na Ukrajine. Ruský líder sa priamo vyjadril k motívom, ktoré podľa neho za týmito útokmi stoja.
„Zámerom Ukrajiny je rozdeliť ruskú spoločnosť, narušiť morálne a etické hodnoty, vyvolať zmätok medzi obyvateľmi a poškodiť ekonomiku,“
vyhlásil ruský prezident s tým, že protivník vo svojom snažení úspešný nebude.
Priznanie škôd a odmietanie mieru
Vladimir Putin napriek sebavedomej rétorike pripustil, že ukrajinské údery spôsobujú jeho krajine ekonomické škody. Jedným dychom však ubezpečoval, že všetky zničené a poškodené kapacity sa darí rýchlo obnovovať. Útočné jednotky zároveň pochválil za to, že na fronte naďalej postupujú a zabezpečujú nové územia.
Kým Kyjev označuje útoky na rafinérie za legitímnu a spravodlivú odvetu za každodenné ruské raketové ostreľovanie ukrajinských miest, šéf Kremľa bije na poplach. Vo svojom vystúpení už druhýkrát v priebehu jediného mesiaca zopakoval, že Rusko musí bezpodmienečne a urýchlene zlepšiť svoju protivzdušnú obranu.
Vo svojom prejave sa ruský prezident nevyhol ani historickým paralelám. Podporu, ktorú Západ poskytuje napadnutej krajine, prirovnal k ťaženiam francúzskeho cisára Napoleona Bonaparta a nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Obaja sa v minulosti pokúsili ovládnuť ruské územie a obaja boli napokon porazení.
Akékoľvek skoré ukončenie viac ako štyri roky trvajúceho konfliktu zostáva v nedohľadne. Vladimir Putin totiž len nedávno rázne odmietol návrh na priame rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.