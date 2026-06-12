Slovensko nebude zapisovať a formálne uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia, aj keď boli legálne uzavreté v zahraničí. Po návšteve osobitnej matriky to rázne vyhlásil premiér Robert Fico, ktorý sa odvoláva na platnú ústavu. Vláda navyše odmieta argumenty medzinárodných súdov a chystá legislatívnu zmenu, ktorá má zákaz v matrikách ešte viac poistiť.
Čo je dôležité
- Zákaz zápisu: Osobitná matrika podľa premiéra nesmie do slovenského systému zapísať homosexuálne zväzky uzavreté v iných štátoch.
- Ústavná definícia: Vláda argumentuje Ústavou SR, ktorá manželstvo striktne definuje výlučne ako jedinečný zväzok muža a ženy.
- Nadradenosť národného práva: Pri odvolávkach na medzinárodné súdy premiér pripomenul, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť.
- Chystaná zmena zákona: Pripravuje sa sprísnenie zákona o matrikách, dolaďuje sa už len časový harmonogram schvaľovania.
Ústava nepustí, tvrdí premiér
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v piatok popoludní osobne navštívil osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR. Ide o jediný úrad v krajine, ktorý má právomoc zapisovať do slovenskej matriky manželstvá či iné životné udalosti občanov uzatvorené za hranicami štátu.
Téma sa dostala do popredia po tom, čo sa o oficiálny zápis do slovenskej evidencie začali snažiť aj homosexuálne páry, ktoré svoj zväzok legálne uzavreli v krajinách, kde je to právne prípustné. Premiér po stretnutí so zamestnancami úradu zaujal jednoznačné stanovisko.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry. Aby neboli žiadne pochybnosti: Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“
uviedol Fico a zamestnancom osobitnej matriky sa poďakoval za plnohodnotnú diskusiu.
Zahraničné sobáše na Slovensku neplatia
Podľa slov predsedu vlády panuje medzi ním a pracovníkmi matriky absolútna zhoda v tom, že súčasná právna úprava zápis takýchto zväzkov na Slovensku neumožňuje.
Osobitná matrika podľa neho nesmie zapísať do systému manželstvo, ktoré je v priamom rozpore so slovenskou ústavnou definíciou. „Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje,“ vysvetlil jednoznačne.
Odpoveď medzinárodným súdom a legislatívne plány
Mnohí odporcovia tohto striktného výkladu, ako aj samotné páry rovnakého pohlavia, sa pri požiadavkách na uznanie svojich zahraničných zväzkov často odvolávajú na verdikty a rozhodnutia medzinárodných súdov.
Robert Fico však tento argument odmieta. Pripomenul, že strana Smer-SD ešte v minulosti presadila do Ústavy SR dôležité ustanovenie. Podľa neho má v otázkach národnej identity a definície manželstva slovenské právo absolútnu prednosť pred tým medzinárodným.
Aby sa v budúcnosti predišlo akýmkoľvek nejasnostiam či právnym medzerám, premiér avizoval ďalšie kroky. Vláda už pripravuje posilnenie príslušného paragrafu zákona o matrikách, pričom v súčasnosti sa podľa jeho slov už len nastavuje časový harmonogram, kedy bude táto úprava predložená na schválenie.