Pápež Lev XIV. ukončil svoju návštevu Španielska na Kanárskych ostrovoch nekompromisným odkazom pre prevádzačov nelegálnych migrantov. Na ostrove Tenerife ich ostro odsúdil za zneužívanie zúfalstva ľudí a varoval ich pred Božím súdom. Hlava katolíckej cirkvi zároveň vyzvala hostiteľské krajiny na humánnu a obojstrannú integráciu utečencov, a to symbolicky v deň, keď v Európskej únii začali platiť prísnejšie pravidlá migračného paktu.
Čo je dôležité
- Tvrdé varovanie prevádzačom: Pápež ostro odsúdil obchodníkov s ľuďmi a vyzval ich na pokánie, inak im podľa neho hrozí po smrti zatratenie.
- Výzva na prijatie: Integrácia má byť podľa pontifika obojstranným procesom, pri ktorom si migranti zachovajú svoju kultúru a hostiteľská spoločnosť svoju identitu.
- Stretnutie na Tenerife: Lev XIV. slúžil omšu pod holým nebom v meste Santa Cruz de Tenerife a vypočul si emotívne svedectvá v prijímacom centre Las Raíces.
- Kontrast s EÚ: Návšteva vyvrcholila v deň spustenia prísnejšieho európskeho Paktu o migrácii a azyle, pričom samotné Španielsko razí výrazne ústretovejšiu politiku.
Hrozba Božou spravodlivosťou
V piatok, počas záverečného dňa svojej španielskej cesty, sa pápež Lev XIV. zameral na jednu z najkritickejších tém súčasnosti. Na ostrove Tenerife nešetril kritikou na adresu tých, ktorí profitujú z ľudského nešťastia. Prevádzačov a pašerákov otvorene označil za organizátorov „ciest smrti“.
„Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu... sa budete zodpovedať pred Božou spravodlivosťou,“
varoval pápež v prísnom odkaze. Priamo tým nadviazal na učenie cirkvi, podľa ktorého sa človek musí zo svojich hriechov úprimne vyznať a napraviť ich. K prevádzačom vyslal jasnú výzvu, aby sa kajali a so svojimi kriminálnymi aktivitami okamžite prestali, kým majú čas.
Slzy a krv volajúce k Bohu
Program hlavy katolíckej cirkvi pokračoval stretnutiami so samotnými migrantmi a zamestnancami centier v meste Santa Cruz de Tenerife, kde neskôr odslúžil omšu pod holým nebom. Veriacim kládol na srdce, aby si brali príklad z Ježiša a zostali otvorení voči chudobným a trpiacim.
Mimoriadne emotívne chvíle sa odohrali na námestí Plaza de Cristo de la Laguna, kde si pápež vypočul svedectvá ľudí z prijímacieho centra Las Raíces. Týmto zariadením prešlo od jeho otvorenia v roku 2021 už približne 70 000 ľudí. Migrantka Bousso Dioufová pred pontifikom zdôraznila, že utečenci nežiadajú žiadne špeciálne výsady. Podľa jej slov prosia iba o rešpekt, ľudskosť a možnosť žiť v dôstojnosti. Lev XIV. k tomu dodal, že „slzy a krv“ obetí vykorisťovania pri nebezpečnej plavbe do Európy volajú priamo k Bohu.
Integrácia ako obojstranná cesta
V otázke začleňovania cudzincov do spoločnosti presadzuje pápež koncept takzvanej recipročnej cesty. Prichádzajúci migranti by podľa neho nemali byť nútení úplne sa vzdať svojho kultúrneho dedičstva a minulosti. Hostiteľská spoločnosť by sa zasa mala učiť „rozširovať svoj vlastný domov“ tak, aby tým nestratila vlastnú identitu.
Návšteva Kanárskych ostrovov, ktoré patria k hlavným vstupným bránam utečencov z Afriky, symbolicky vyvrcholila presne v deň, keď v Európskej únii nadobudol účinnosť nový Pakt o migrácii a azyle. Ten, naopak, pravidlá v oblasti udeľovania azylu výrazne sprísňuje.
Samotné Španielsko však v tomto smere kráča inou cestou ako väčšina európskych štátov. Vláda v Madride nedávno spustila rozsiahly program na legalizáciu pobytu pre viac než pol milióna ľudí bez dokladov. Hoci tento krok naráža na odpor krajne pravicových strán a úrady bojujú s pomalým vybavovaním žiadostí, z pohľadu Vatikánu ide o ústretový krok k budovaniu ľudskejšej spoločnosti. Po skončení programu a odslúžení omše pápež odcestoval späť do Ríma.