Slovenský premiér Robert Fico využil oficiálnu návštevu predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej v Bratislave na ostrú kritiku európskych inštitúcií. Priamo na stretnutí otvoril tému údajného dvojakého metra a nespravodlivých rezolúcií voči Slovensku. Predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi zas v telefonickom rozhovore tlmočil nespokojnosť s vysokými cenami energií a avizoval, že bude žiadať vysvetlenie ohľadom chýbajúcich kompenzácií za vojenskú techniku, ktorú predchádzajúca vláda darovala Ukrajine.
Čo je dôležité
- Dvojaký meter EÚ: Premiér vyčíta Bruselu, že si nectí právo na odlišný názor a kritizuje Slovensko za legitímne zmeny zákonov.
- Kritika rokov 2020 až 2023: Fico sa predsedníčky EP pýtal, prečo únia mlčala pri údajnom zneužívaní trestného práva a úmrtiach vo väzbe za minulej vlády.
- Obrana ústavných zmien: Prednosť slovenského práva pred európskym v kultúrno-etických otázkach obhajuje s tým, že ide o suverénny postoj schválený aj časťou opozície.
- Peniaze za zbrane: Predsedovi Európskej rady tlmočil rozhorčenie nad tým, že Slovensko pravdepodobne nedostane sľubovanú polovičnú refundáciu za zbrane darované Ukrajine.
Návšteva šéfky Európskeho parlamentu (EP) Roberty Metsolovej na Úrade vlády SR sa niesla nielen v duchu diskusií o konkurencieschopnosti a cenách energií, ale aj v znamení tvrdej konfrontácie. Robert Fico ju využil na to, aby priamo otvoril otázku nedávnych rezolúcií, ktoré EP prijal voči Slovensku.
Výčitky za rezolúciu aj mŕtvych vo väzbe
Premiér označil májovú rezolúciu za nepravdivú a vyhlásil, že si ju v Bruseli objednala slovenská opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom. Zastavil sa najmä pri kritike novelizácie Ústavy SR, ktorá deklaruje prednosť domáceho práva v otázkach národnej identity či manželstva. Upozornil, že na túto zmenu bola potrebná zhoda s opozíciou, keďže vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou.
Následne diskusiu otočil na udalosti z obdobia predchádzajúcich vlád a opýtal sa, kde bol Európsky parlament v rokoch 2020 až 2023.
„Predsedníčke EP som uviedol celý rad príkladov nezákonných väzieb, vymyslených obvinení, úmrtí vo výkone väzby, ako bola napríklad smrť advokáta pána Krivočenka, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť, za čo nesie plnú politickú zodpovednosť vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková,“
uviedol Fico. Pripomenul tiež zaobchádzanie so súčasným podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom a fakt, že on sám bol ako opozičný líder za tri roky štyrikrát obvinený. Tento prístup EÚ označil za „dvojaký štandard ako hrom“, ktorý katastrofálne poškodzuje dôveryhodnosť europarlamentu.
Telefonát Costovi a stratené milióny za zbrane
Diplomatická ofenzíva predsedu vlády pokračovala po stretnutí telefonátom s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom. Témou bola príprava budúcotýždňového samitu. Zatiaľ čo jednou z priorít Slovenska bude diskusia o vysokých cenách energií deklasujúcich konkurencieschopnosť, druhou, omnoho výbušnejšou témou, sú financie za zbrane.
Premiér avizoval, že otvorí otázku refundácií za vojenskú techniku, ktorú predchádzajúce kabinety odovzdali Ukrajine. V tejto súvislosti ostro zaútočil na bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa zo strany Demokrati.
„Z očakávaných takmer päťdesiatich percent hodnoty darovanej vojenskej techniky nebude kvôli tomuto podvodníkovi pravdepodobne nič, alebo len smiešna kompenzácia,“
vyhlásil predseda vlády.
Prehľad hlavných tém a výhrad, ktoré predseda vlády tlmočil európskym lídrom:
|Európsky líder
|Hlavné tlmočené výhrady a témy
|Roberta Metsolová (EP)
|Dvojaký meter EÚ, mlčanie o rokoch 2020-2023, obhajoba zmien ústavy.
|António Costa (ER)
|Vysoké ceny energií, hospodársky rast, chýbajúce refundácie za zbrane pre Ukrajinu.