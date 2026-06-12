Nový migračný pakt Európskej únie, ktorý v piatok oficiálne nadobudol účinnosť, naráža na Slovensku na tvrdý odpor. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rázne odmieta zavedený systém povinnej solidarity a nesúhlasí s prerozdeľovaním migrantov na základe kvót, ani s platením miliónových pokút. Rezort vnútra varuje pred bezpečnostnými rizikami a žiada tvrdšiu ochranu vonkajších hraníc únie.
Čo je dôležité
- Kritika paktu: Slovensko naďalej odmieta mechanizmus povinnej solidarity, ktorý považuje za falošný a pre krajinu nevýhodný.
- Sankcie za odmietnutie: Štáty, ktoré odmietnu prijať nelegálnych migrantov, musia zaplatiť pokutu vo výške 20 000 eur za každú neprijatú osobu.
- Nové azylové pravidlá: Konania sa po novom budú uskutočňovať priamo na vonkajších hraniciach EÚ s prísnou lehotou na rozhodnutie do 12, vo výnimočných prípadoch do 16 týždňov.
- Zahraničná diplomacia: Téma bude kľúčová aj počas nadchádzajúceho írskeho predsedníctva v Rade EÚ, s ktorým už slovenské ministerstvo vnútra komunikuje.
Prijatie a implementácia migračného paktu Európskej únie (EÚ), ktorý bol schválený v roku 2024 napriek nesúhlasu Slovenska, Poľska a Maďarska, vyvoláva naďalej politické pnutie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii potvrdil, že postoj súčasnej vlády k nelegálnej migrácii sa nemení.
Odmietnutie falošnej solidarity
Šéf rezortu vnútra vyjadril vážne obavy z toho, že nové pravidlá nedokážu reálne zabrániť problémom spojeným s migračnými vlnami. Najväčší problém vidí v systéme, ktorý členským štátom prikazuje niesť záťaž za krajiny na vonkajšej hranici.
„Pri tomto migračnom pakte máme problém najmä s formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť,“
vyhlásil Šutaj Eštok a dodal, že vláda nie je ochotná ani finančne doplácať na nelegálnych migrantov formou kompenzačných platieb.
Nový pakt zavádza tri formy takzvanej povinnej solidarity, z ktorých si členské štáty musia vybrať:
|Forma solidarity
|Popis mechanizmu
|Presídľovanie
|Fyzické prevzatie určeného počtu žiadateľov o azyl na vlastné územie.
|Finančná kompenzácia
|Zaplatenie pokuty 20 000 eur za každého odmietnutého migranta.
|Operatívna podpora
|Poskytnutie technickej a personálnej pomoci štátom pod najväčším tlakom.
Ochrana hraníc namiesto prerozdeľovania
Téma migrácie bude dominovať aj v nasledujúcich mesiacoch na európskej úrovni. Minister už podľa vlastných slov komunikoval s rezortným kolegom z Írska, ktoré od júla preberá predsedníctvo v Rade EÚ. Írsko považuje výkon tohto paktu za jednu zo svojich absolútnych priorít. Slovensko je však pripravené hájiť svoje národné záujmy.
Na neformálnej ministerskej konferencii na Cypre, ktorá sa venovala implementácii paktu, reprezentovala Slovensko prvá štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská. Ministerstvo dlhodobo presadzuje stratégiu, ktorá je založená na zastavení migrantov ešte pred ich vstupom do schengenského priestoru.
„Bezpečnosť občanov EÚ musí zostať hlavnou prioritou migračnej politiky. Slovenská republika bude aj naďalej podporovať riešenia, ktoré posilňujú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie a zvyšujú efektivitu návratovej politiky. Len tak je možné zabezpečiť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Európe,“
skonštatovala Kurilovská. Ministerstvo ubezpečilo, že napriek výhradám si bude Slovenská republika plniť záväzky vyplývajúce z európskej legislatívy, avšak s maximálnym dôrazom na ochranu svojich bezpečnostných priorít.