Blížiace sa referendum, ktoré prezident vypísal na začiatok júla, stráca pre opozičné Hnutie Slovensko zmysel. Keďže v ňom chýba otázka o skrátení volebného obdobia, podpredseda hnutia Michal Šipoš očakáva nízku účasť a sám váha, či k urnám vôbec pristúpi. Kritizuje aj snahy vlády o zmenu ústavy či okliešťovanie parlamentnej rozpravy, pričom upozorňuje na desiatky ignorovaných opozičných návrhov.
Čo je dôležité
- Zbytočné referendum: Podľa Šipoša je obnova ÚŠP a NAKA za súčasnej vlády nereálna a hlasovať o zrušení doživotnej renty pre premiéra je finančne neefektívne.
- Zmena ústavy neprejde: Hnutie Slovensko odmieta podporiť návrh strany Hlas-SD na zavedenie referenda o predčasných voľbách do ústavy.
- Oklieštená rozprava: Opozícia sa sťažuje na nový rokovací poriadok, ktorý podľa nej extrémne skracuje diskusiu v parlamente.
- Zablokované zákony: Koalícia úmyselne odsúva 33 opozičných návrhov, vrátane zákona o hmotnej zodpovednosti politikov či 200-eurového príspevku na dieťa.
Hoci prezident Peter Pellegrini vypísal referendum už na 4. júla, opozičné Hnutie Slovensko nevidí veľký zmysel v mobilizácii voličov. Podpredseda hnutia Michal Šipoš uviedol, že bez možnosti hlasovať o skrátení volebného obdobia plebiscit stráca na význame.
Miliónové referendum pre rentu a inštitúcie
Jedna z referendových otázok sa týka požiadavky, aby kabinet Roberta Fica (Smer-SD) obnovil zrušený Úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Šipoš je však skeptický a tvrdí, že pod súčasnou vládnou garnitúrou si to nevie predstaviť. Tieto inštitúcie by podľa neho mala obnoviť až nová vláda po budúcich parlamentných voľbách.
Ešte kritickejšie sa stavia k otázke o odobratí doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Organizovať kvôli tomu celoštátne hlasovanie za milióny eur považuje za vyslovene neefektívne.
„Keby Robert Fico poberal rentu 200 rokov, tak to nebude pre štát také nákladné ako uskutočnenie referenda,“
zhodnotil Šipoš. Osobne od účasti nikoho neodhovára, verí v inteligenciu svojich voličov, no otvorene priznáva obavu, že účasť bude veľmi nízka.
Žiadna spolupráca so Smerom a Hlasom
Predmetom politických sporov je aktuálne aj iniciatíva koaličnej strany Hlas-SD, ktorá chce zmeniť ústavu tak, aby bolo možné v budúcnosti iniciovať referendum o predčasných voľbách. Na to však koalícia potrebuje hlasy opozície. Hnutie Slovensko jej ich určite nedodá.
Šipoš vysvetlil, že hnutie nebude spolupracovať so stranami Smer-SD ani Hlas-SD. Myslí si, že vládne strany presadzujú zmenu ústavy účelovo – aby si poistili možnosť vyvolať referendum o predčasných voľbách v čase, keď sa po ďalších voľbách ocitnú v opozícii.
Zmeny v parlamente a odsunuté zákony
Opozícia čoraz hlasnejšie upozorňuje na pomery v Národnej rade SR. Kým opozičná strana SaS naznačila, že koalícia uvažuje o ďalšej novele rokovacieho poriadku, predseda parlamentu Richard Raši toateraz poprel s tým, že téma nie je na stole. Šipoš však podobné signály z prostredia koaličných poslancov zachytil tiež a nevylučuje, že v septembri k zmenám dôjde.
Už súčasnú podobu rokovacieho poriadku, platnú od mája, vníma mimoriadne negatívne. Upozorňuje, že koalícia často nedodržiava ani vlastné skrátené časy. Pri viacerých zákonoch sa podľa neho rozprava skresala len na 12,5 hodiny a niektorí poslanci sa nedostali k slovu ani s faktickými poznámkami.
Okrem toho koalícia podľa neho účelovo odsúva legislatívu navrhnutú opozíciou. Hnutie Slovensko má momentálne "v šuplíku" zablokovaných až 33 návrhov. Prehľad tých najdôležitejších ilustruje tabuľka:
|Opozičný návrh (Hnutie Slovensko)
|Cieľ opatrenia
|Hmotná zodpovednosť politikov
|Vyvodenie osobnej zodpovednosti za zlyhania a škody spôsobené vo verejnej funkcii.
|Nepremlčateľnosť korupcie
|Zrušenie premlčacích lehôt pre preukázané korupčné trestné činy.
|200 eur na dieťa
|Vlajková loď hnutia zameraná na masívnu finančnú podporu rodín s deťmi.