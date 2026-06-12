Európska únia nesmie byť iba ekonomickým projektom, ale musí ľuďom prinášať hmatateľné výsledky a dokázať chrániť svojich občanov. Počas piatkového prijatia predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej v Prezidentskom paláci to zdôraznil slovenský prezident Peter Pellegrini. Lídri spoločne rokovali nielen o podpore Ukrajiny a rozširovaní Únie, ale aj o budúcom európskom rozpočte, posilnení obrany či podpore kľúčového automobilového priemyslu.
Čo je dôležité
- Konkrétne prínosy pre ľudí: Prezident zdôraznil, že dôveru v EÚ budujú hmatateľné výhody ako voľný pohyb osôb, Schengen či program Erasmus+.
- Európska bezpečnosť: Únia musí podľa hlavy štátu prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu v úzkej spolupráci s NATO.
- Podpora Ukrajiny a Balkánu: Slovensko podporuje rozširovanie EÚ, no proces musí byť spravodlivý, férový a prísne založený na zásluhovosti.
- Ekonomické výzvy: Témou rokovaní bola aj konkurencieschopnosť, viacročný rozpočet Únie a cielená podpora automobilového sektora.
Hlava štátu počas stretnutia v Prezidentskom paláci pripomenula, že Európska únia (EÚ) si dokáže udržať dôveru občanov len vtedy, ak im bude prinášať reálne výhody v každodennom živote.
„Občania Slovenska vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne, prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, schengenu či podpory regiónov. Práve takéto výsledky posilňujú dôveru v Európsku úniu,“
povedal prezident Peter Pellegrini.
Značná časť rozhovorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou sa týkala obrany. Podľa prezidenta musí Európa prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a rozvíjať svoje kapacity spoločne s NATO. Podotkol, že Únia musí byť schopná reagovať na nové hrozby a nesmie ostať iba v rovine hospodárskeho spoločenstva.
Férový prístup k Ukrajine aj Balkánu
Témou bola aj aktuálna situácia na Ukrajine a rozširovanie európskeho bloku. Slovensko podľa hlavy štátu susednú krajinu v európskom priestore podporuje, no integračný proces musí stáť na jasných pravidlách a zásluhovosti. Krajina pritom naďalej poskytuje Kyjevu konkrétnu pomoc v humanitárnej, rozvojovej a energetickej oblasti.
„Bezpečná a stabilná Ukrajina je dôležitá pre bezpečnosť celej Európy. Európska únia preto musí byť aktívnou súčasťou úsilia o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“
upozornil Pellegrini.
Dôveryhodnosť Bruselu sa podľa neho testuje aj na štátoch západného Balkánu. Ak tieto krajiny plnia podmienky a robia reformy, musia vidieť reálnu perspektívu členstva. Prezident zároveň ocenil otvorený dialóg s Európskym parlamentom, v ktorom by mal aj pri rozdielnych názoroch fungovať vecný a rešpektujúci prístup bez zbytočného polarizovania.
Ekonomika a ďalší program v Bratislave
Lídri neobišli ani kľúčové hospodárske výzvy, ktoré pred členskými štátmi stoja v najbližšom desaťročí. Diskusia sa sústredila na nasledujúce strategické okruhy:
|Strategická oblasť
|Téma rokovania
|Financie
|Príprava viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034.
|Hospodárstvo
|Zvyšovanie globálnej konkurencieschopnosti európskeho trhu.
|Priemysel
|Cielená podpora a ochrana ohrozeného automobilového sektora.
|Energetika
|Spoločná európska energetická politika.
Okrem prijatia u prezidenta absolvovala Roberta Metsolová počas svojej návštevy Bratislavy aj stretnutia s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi. O európskych témach separátne rokovala s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim, ako aj s premiérom Robertom Ficom.