Ukrajina plánuje od svojich západných spojencov žiadať masívnu finančnú injekciu v celkovej výške 20 miliárd dolárov na pokrytie narastajúcich vojenských výdavkov. S touto požiadavkou vystúpia ukrajinskí zástupcovia na blížiacom sa medzinárodnom stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Hlavným cieľom Kyjeva je naplno využiť aktuálne oslabenie ruských síl a upevniť si svoje čoraz výhodnejšie postavenie na fronte.
Čo je dôležité
- Žiadosť o miliardy: Kyjev bude na najbližšom stretnutí spojencov žiadať 20 miliárd dolárov, pričom balík môže pozostávať z pomoci aj pôžičiek.
- Kritické časové okno: Podľa ukrajinského ministerstva obrany sa na bojisku otvorilo dôležité šesť- až deväťmesačné okno, ktoré si vyžaduje okamžité financovanie.
- Rozdelenie záťaže: Od konkrétnych veľkých spojencov sa očakávajú príspevky v rozmedzí od dvoch do šiestich miliárd dolárov.
- Úspechy úderov: Spomalenie ruského postupu je výsledkom presných a devastačných ukrajinských útokov dronmi na zásobovacie trasy a infraštruktúru.
Rozsiahlu požiadavku na financovanie obrany predstavia ukrajinskí predstavitelia už budúci štvrtok na kľúčovom stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá je vo svete známa aj pod označením formát Ramstein. Toto vplyvné zoskupenie združuje viac ako 50 spojencov Kyjeva a slúži ako hlavná platforma na koordináciu západnej vojenskej a finančnej pomoci pre napadnutú krajinu.
Šanca na definitívny zlom vo vojne
Podľa dobre informovaného zdroja z ukrajinského ministerstva obrany požiada Kyjev vybraných spojencov, aby do spoločného záchranného balíka prispeli sumou v rozmedzí od dvoch do šiestich miliárd dolárov. Celková suma 20 miliárd dolárov by sa mohla skladať z priamych dodávok vojenskej a materiálnej pomoci, ale aj z dlhodobých pôžičiek, ktoré krajina potrebuje na udržanie vojnovej ekonomiky v chode.
„Na bojisku máme k dispozícii šesť až deväťmesačné časové okno, ktoré si vyžaduje urýchlené zvýšenie finančných prostriedkov,“
uviedol k načasovaniu mimoriadnej žiadosti zdroj z prostredia obranného rezortu.
Ruská logistika v plameňoch
Potreba rýchleho konania nevznikla náhodou, ale vychádza z priaznivého vývoja na samotnom fronte. Postup ruských síl sa v tomto roku výrazne spomalil. Stojí za tým najmä zmena taktiky, keď ukrajinské útoky dronmi so stredným doletom začali systematicky a presne narúšať ruské zásobovanie a kľúčové logistické trasy v zázemí bojových línii.
Popritom Ukrajina mimoriadne úspešne nasadzuje aj bezpilotné lietadlá s dlhým doletom. Tieto stroje v poslednom období spôsobujú vážne ťažkosti ruskému energetickému sektoru, čím priamo oslabujú ekonomickú a operačnú stabilitu Ruska.