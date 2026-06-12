Vládna strana Hlas-SD prichádza s politickým obchodom, ktorým chce do slovenskej ústavy vrátiť možnosť skrátenia volebného obdobia prostredníctvom referenda. Opozícii, bez ktorej hlasov ústavná zmena neprejde, verejne odkazuje, že ak návrh podporí, je ochotná stiahnuť kontroverzný plán na predĺženie volebného obdobia pre primátorov a starostov z pôvodných štyroch na päť rokov.
Čo je dôležité
- Referendum o predčasných voľbách: Občania by mohli opäť rozhodovať o páde vlády v referende, výnimkou by bol len prvý a posledný rok volebného obdobia.
- Hľadanie 90 hlasov: Koalícia disponuje len 76 hlasmi, na zmenu ústavy nevyhnutne potrebuje dohodu s opozičnými stranami (PS, KDH, SaS).
- Ústupok pre samosprávy: Pôvodný návrh obsahoval aj predĺženie funkčného obdobia pre komunálnych politikov. Hlas-SD je ochotný túto časť zákona „obetovať“.
- Hlasovanie za dverami: Parlament má o novele v druhom čítaní rokovať už v pondelok (15. júna).
Návrh na úpravu referendových pravidiel je aktuálne legislatívne "prilepený" k novele, ktorá primárne rieši predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok preto na piatkovej tlačovej konferencii priamo vyzval opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS, aby zmenu podporili.
„Dali by sme tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátenie volebného obdobia platným referendom kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to teraz bude zakotvené v ústave, je to použiteľné na akúkoľvek vládu,“
vyhlásil Šutaj Eštok a dodal, že ak opozícii skutočne záleží na demokracii, nemá dôvod tento krok blokovať. Celá vládna koalícia je podľa neho jednotná a dodá 76 poslaneckých hlasov.
Kompromis za cenu ústavy
Predseda parlamentu Richard Raši vysvetlil, že pôvodná požiadavka na päťročné obdobie starostov a županov prišla priamo od zástupcov samospráv. Ak by to však mala byť prekážka pre schválenie referenda, strana z požiadavky ustúpi.
„Keby bol toto jediný problém opozície, verte, že ho vyriešime. Beriem to ako ústretový krok k opozícii, keď povedia, že podporia referendum a malo by byť problémom štyri alebo päť rokov, sme ochotní toto obetovať, lebo referendum a vôľa ľudí moc dať aj vziať je pre nás najviac,“
deklaroval Raši.
Prehľad navrhovaných zmien a ústavných podmienok k predloženej novele:
|Oblasť úpravy
|Navrhovaný stav v parlamente
|Skrátenie obdobia NR SR
|Zakotvenie možnosti ukončiť volebné obdobie úspešným referendom.
|Časové obmedzenie
|Referendum by sa nemohlo konať počas prvého a posledného roka vládnutia.
|Voľby do samospráv
|Návrh predlžuje obdobie zo 4 na 5 rokov (Hlas-SD je pripravený bod stiahnuť).
|Ústavná väčšina
|Na schválenie balíka je potrebných minimálne 90 poslaneckých hlasov.
Téma referenda o predčasných voľbách rezonuje na Slovensku dlhodobo. Po tom, čo Ústavný súd SR v minulosti rozhodol, že na takýto krok je nevyhnutná zmena najvyššieho zákona štátu, parlament síce ústavu upravil, no právo skrátiť volebné obdobie ponechal výlučne v rukách poslancov. Občania a inštitút referenda z tejto úpravy vtedy vypadli.