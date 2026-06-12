Európska únia musí aktívne bojovať o svoju konkurencieschopnosť, bezpečnosť a udržanie vysokého životného štandardu občanov. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Richard Raši a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas stretnutia na Bratislavskom hrade. Kľúčovými témami rokovaní bola ochrana automobilového priemyslu pred odlivom kapitálu, znižovanie európskej byrokracie, racionálny prístup k zeleným politikám a integrácia krajín západného Balkánu do európskych štruktúr.
Čo je dôležité
- Ochrana priemyslu: Lídri zdôraznili potrebu brániť európsky priemysel pred odlivom kapitálu do Ázie, kam denne uniká viac ako jedna miliarda eur.
- Záchrana automobiliek: Automobilový sektor tvorí na Slovensku desať percent hrubého domáceho produktu a zamestnáva takmer štvrť milióna ľudí. EÚ ho musí systematicky podporovať.
- Racionálna ekológia: Obe strany sa zhodli, že prechod na zelenú ekonomiku nesmie ísť na úkor domácej zamestnanosti a ekonomickej sily Únie.
- Rozširovanie EÚ: Slovensko plne podporuje spravodlivý a otvorený integračný proces pre štáty západného Balkánu.
Šéf slovenského parlamentu Richard Raši po rokovaní zdôraznil, že úzka spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom (EP) je kľúčová pre zvládnutie nadchádzajúcich globálnych výziev. S Robertou Metsolovou prediskutovali aj viacročný finančný rámec, od ktorého priamo závisí prísun nových eurofondov na Slovensko.
Stopka byrokracii a obnova priemyslu
Európa v súčasnosti čelí masívnemu odlivu kapitálu a znižujúcej sa konkurencieschopnosti. Podľa Rašiho je preto nevyhnutné posilniť európsky priemysel, pričom pre slovenské hospodárstvo je absolútnou prioritou najmä automobilový sektor. Predsedníčka europarlamentu označila tento segment za symbol európskej výnimočnosti a inovácií, ktorý ukazuje potenciál celého kontinentu.
„Teraz musíme odomknúť náš plný potenciál nad rámec kapitálu, ktorý už máme. Parlament sa snaží napraviť, čo nefunguje, pracujeme na tom, aby sme zredukovali zbytočnú byrokraciu, aby bolo jednoduchšie pre firmy, a aby sme znova industrializovali naše krajiny,“
vysvetlila Metsolová prebiehajúce snahy Bruselu o zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia.
Racionálne k zeleným témam a rozširovaniu
Zhodu našli európski predstavitelia aj pri pohľade na prísne klimatické ciele. Podľa šéfa slovenského parlamentu musí byť prístup k takzvaným zeleným témam v prvom rade racionálny a nesmie ohrozovať živobytie bežných ľudí.
„Každý z nás chce, aby Slovensko bolo zelené pre naše deti, pre naše vnúčatá, pre nás, ale zároveň, aby vedelo ponúkať pracovné miesto, aby Európska únia vedela zarábať a aby tu život bol nielen krásny, zelený, ale aby tu boli aj pracovné miesta,“
dodal Raši s tým, že silná podpora z Únie znamená pre slovenské rodiny istotu a financie prúdiace priamo do regiónov.
Prehľad kľúčových tém rokovania lídrov na Bratislavskom hrade:
|Téma rokovania
|Spoločný cieľ a postoj
|Automobilový priemysel
|Ochrana sektora, podpora inovácií a udržanie státisícov pracovných miest.
|Zelená transformácia
|Racionálna ekológia, ktorá nezničí ekonomickú silu EÚ a domácu zamestnanosť.
|Rozpočet a eurofondy
|Zabezpečenie viacročného finančného rámca pre plynulý prísun peňazí do regiónov.
|Západný Balkán
|Podpora férovej integrácie a jasnej vízie plnohodnotného členstva v EÚ.
Súčasťou diskusie boli aj otázky migrácie a ďalšieho rozširovania Únie. Z pohľadu Slovenska je dôležité, aby štáty západného Balkánu videli svetlo na konci tunela a prešli spravodlivým procesom. Metsolová v tejto súvislosti pripomenula, že cieľom Európy nie je ukazovať na niekoho prstom, ale spoločne chrániť európsky spôsob života.
Pracovný program predsedníčky EP v Bratislave pokračuje aj ďalšími významnými stretnutiami. Ešte v priebehu piatka má naplánované rokovania s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom a zúčastní sa aj na diskusii so študentmi. Svoju podporu kľúčovým zamestnávateľom následne demonštruje osobnou návštevou bratislavského výrobného závodu Volkswagen Slovakia.