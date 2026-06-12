Slovenský priemysel zažíva náročné obdobie. Podľa najnovších údajov sa tržby v tomto kľúčovom odvetví ekonomiky v apríli 2026 medziročne reálne prepadli o 5,3 %, čo po očistení o vplyv inflácie predstavuje najhlbší pokles od začiatku roka. Kým výrobné podniky, najmä automobilky a oceliarne, bojujú s výraznými stratami, iným odvetviam ako doprava či stavebníctvo sa zatiaľ darí držať v zelených číslach.
Čo je dôležité
- Najhorší mesiac pre priemysel: Tržby v priemysle klesli medziročne o 5,3 %, pričom pokles zaznamenalo až 11 zo 16 sledovaných odvetví.
- Najviac zasiahnuté sektory: K prepadu najvýraznejšie prispela výroba ropných produktov, drevených výrobkov, kovov a dopravných prostriedkov.
- Ťahúni rastu: Naopak, medziročne sa najviac darilo doprave s rastom 8,2 % a stavebníctvu, ktoré stúplo o 6,4 %.
- Medzimesačné ochladenie: Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tržby znížili v takmer všetkých sledovaných oblastiach okrem dopravy.
O vývoji tržieb v slovenskom hospodárstve informoval Štatistický úrad SR. Aprílové dáta jasne ukazujú, že motor slovenskej ekonomiky spomaľuje a dopyt po priemyselných výrobkoch klesá.
Priemysel ťahajú nadol kľúčoví hráči
Zatiaľ čo niektoré menšie priemyselné odvetvia, ako napríklad dodávka elektriny a plynu či výroba strojov a zariadení, si dokázali udržať rast, celkový obraz priemyslu je negatívny.
„Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby až v jedenástich. Ide o najvýraznejší prepad kľúčového sektora slovenskej ekonomiky od začiatku roka.“
Výpadky hlásia predovšetkým nosné piliere slovenskej produkcie. Prehľad najviac zasiahnutých odvetví a ich medziročného poklesu v apríli ilustruje nasledujúca tabuľka:
|Priemyselné odvetvie
|Medziročný pokles tržieb
|Výroba koksu a ropných produktov
|20,0 %
|Výroba drevených výrobkov
|17,5 %
|Výroba kovov
|10,4 %
|Výroba dopravných prostriedkov
|8,0 %
Doprava a stavebníctvo odolávajú, IT sektor spomaľuje
Zvyšným štyrom mesačne sledovaným odvetviam sa v medziročnom porovnaní darilo lepšie. Najrýchlejšie rástla doprava, ktorej tržby stúpli o 8,2 %, čo je jej najvyššie tempo rastu za posledných sedem mesiacov. Slušný výkon podalo aj stavebníctvo s rastom 6,4 %.
Zaujímavý vývoj nastal v sektore informácií a komunikácie. Hoci si pripísal medziročný rast o 2,8 %, išlo o výrazné spomalenie po troch predchádzajúcich mesiacoch, kedy toto odvetvie rástlo dvojciferným tempom. Vybrané trhové služby zaznamenali iba nepatrný nárast o 0,2 %.
Pri pohľade na medzimesačné porovnanie (po očistení od sezónnych vplyvov) je však situácia pesimistickejšia. Tržby klesli v štyroch z piatich oblastí: v stavebníctve o 4,8 %, v IT sektore o 3,2 %, v trhových službách o 1,1 % a v priemysle o 0,3 %. Jedinou svetlou výnimkou zostala doprava, ktorá medzimesačne mierne posilnila o 0,7 %.
Súhrn za prvé štyri mesiace
Pri celkovom hodnotení prvých štyroch mesiacov roka 2026 sa ukazuje, že štyri z piatich hlavných odvetví sú v pluse. Najviac, o 10,9 %, si polepšili informačné a komunikačné činnosti. Stavebníctvo stúplo o 7,6 %, doprava so skladovaním o 4 % a trhové služby o 2,7 %. Priemysel však ako jediné kľúčové odvetvie zostáva v strate, keď za prvý tretinu roka zaknihoval kumulatívny pokles o 3,2 %.