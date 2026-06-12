Tragická udalosť poznačila štvrtkový podvečer na železničnej trati na východe Slovenska. Expresný vlak smerujúci do metropoly východu zachytil človeka v úseku medzi Ťahanovským tunelom a miestnou železničnou zastávkou. Napriek rýchlemu prevozu do nemocnice osoba vážnym zraneniam po niekoľkých desiatkach minút podľahla. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie a pre citlivosť prípadu bližšie detaily neposkytuje.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K zrážke došlo vo štvrtok (11. júna) krátko pred 18.00 h medzi Ťahanovským tunelom a zastávkou Košice - Ťahanovce.
- Úmrtie v nemocnici: Zrazená osoba utrpela extrémne ťažké zranenia, ktorým krátko po 19.00 h po prevoze do nemocnice podľahla.
- Vlak Ex 619 Tatran: Rušňovodič expresného vlaku napriek použitiu rýchločinnej brzdy a výstražného zvukového znamenia nedokázal zrážke v koľajisku zabrániť.
- Trestné stíhanie: Polícia začala vyšetrovanie pre prečin ublíženia na zdraví, pre fatálne následky nevylučuje zmenu právnej kvalifikácie.
Nešťastie na trati do Košíc
K smrteľnej nehode došlo vo štvrtok podvečer, keď vlak Ex 619 Tatran prichádzal na trati do Košíc. Zrážka sa stala v úseku medzi Ťahanovským tunelom a železničnou zastávkou Košice - Ťahanovce.
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc, Lenka Ivanová, opísala dramatické momenty tesne pred samotným nešťastím, kedy už obsluha vlaku nedokázala tragédii zabrániť.
„Vodič už aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a výstražného zvukového znamenia zrážke nedokázal zabrániť, do osoby narazil a tú po náraze odhodilo do stredu koľajiska. Zranenia, ktoré osoba po náraze utrpela, si vyžiadali okamžitý prevoz do nemocnice, avšak krátko po 19.00 h im v nemocnici podľahla,“
uviedla hovorkyňa polície.
Vyšetrovanie s ohľadom na rodinu
Policajné zložky miesto nešťastia bezprostredne po udalosti zadokumentovali. Vo veci už orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Vzhľadom na to, že udalosť mala fatálne následky a obeť zraneniam v nemocnici podľahla, nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie skutku.
Vzhľadom na tragický a osobný rozmer celej udalosti je polícia v poskytovaní akýchkoľvek ďalších detailov o totožnosti obete alebo presných okolnostiach zdržanlivá.
„Vzhľadom na citlivosť prípadu aj s úctou k pozostalým bližšie ani podrobnejšie informácie poskytovať nebudeme,“
uzavrela Lenka Ivanová.