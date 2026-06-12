Čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti varuje pred bizarnou, no nebezpečnou taktikou zahraničných spravodajských služieb. Tie podľa Pekingu začali na mapovanie čínskych teritoriálnych vôd využívať živé morské živočíchy, predovšetkým korytnačky a ryby, ktoré vybavili špeciálnymi senzormi. Zozbierané údaje majú odhaľovať slabiny v pobrežnej obrane krajiny, úrady preto vyzývajú domácich rybárov na mimoriadnu ostražitosť.
Čo je dôležité
- Živí špióni: Zahraničné tajné služby pripevňujú senzory na väčšie morské živočíchy, aby nepozorovane mapovali podmorské prostredie.
- Zber citlivých dát: Zvieratá zbierajú informácie o teplote vody, salinite a morských prúdoch, ktoré následne odosielajú cez satelit.
- Technologické alternatívy: Okrem zvierat sa na špionáž využívajú aj solárne klzáky, špeciálne bóje či skryté prístroje na nákladných lodiach.
- Ohrozenie obrany: Úrady sa obávajú, že takto vytvorené mapy pomôžu nepriateľom identifikovať slabé miesta v čínskom obrannom systéme.
O netradičných formách odpočúvania a zberu dát informovalo čínske Ministerstvo štátnej bezpečnosti vo svojom najnovšom piatkovom vyhlásení. Varovanie, ktoré sa šíri pod príznačným podtitulkom „špionážne korytnačky, špionážne ryby“, poukazuje na to, ako ďaleko sú zahraničné rozviedky ochotné zájsť pri kradnutí citlivých námorných informácií.
Korytnačky odosielajúce dáta cez satelit
Podľa úradov nejde len o teoretickú hrozbu, ale o reálne zachytené prípady priamo v čínskych výsostných vodách.
„V niektorých vodách Číny boli objavené pomerne veľké morské živočíchy s pripevnenými snímačmi. Plávajú v určitej oblasti, kde zbierajú citlivé údaje o morskom prostredí, ako sú teplota vody, salinita a morské prúdy, a odosielajú ich cez satelit do zahraničia,“
uviedol bezpečnostný rezort. Tieto informácie sa na prvý pohľad môžu zdať ako bežné oceánografické dáta, no pre námorníctvo a plánovanie ponorkových operácií majú obrovskú strategickú hodnotu.
Komplexná sieť na mori aj v prístavoch
Prieskum a špionáž sa však zďaleka neobmedzujú len na faunu. Peking upozorňuje na ucelenú sieť sofistikovaných zariadení, ktoré monitorujú čínske pobrežie.
|Metóda špionáže
|Spôsob využitia a zberu dát
|Morské živočíchy
|Nenápadný zber environmentálnych dát priamo z podmorského prostredia.
|Solárne poháňané klzáky
|Dlhodobé autonómne hliadkovanie s nepretržitým napájaním zo slnka.
|Špeciálne bóje
|Stacionárne získavanie vysoko presných informácií pomocou senzorov.
|Nákladné lode
|Skryté zariadenia mapujúce dynamiku a celkovú prevádzku v prístavoch.
Všetky tieto zozbierané údaje slúžia podľa Ministerstva štátnej bezpečnosti na tvorbu detailných máp. Tie následne dokážu presne identifikovať zraniteľné miesta v pobrežnom obrannom systéme, čo predstavuje mimoriadne vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť Číny.
Peking už avizoval zavedenie prísnejších bezpečnostných kontrol zameraných na všetky elektronické a navigačné zariadenia dovezené zo zahraničia. Štát zároveň apeluje na domácich rybárov, aby pri výkone svojej práce zostali ostražití a okamžite nahlásili akékoľvek podozrivé bóje, prístroje či zvieratá obťažkané neznámou technikou.