Americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie historickej mierovej dohody s Iránom, ktorá by mala definitívne ukončiť prebiehajúcu vojnu na Blízkom východe. Kľúčovou podmienkou zmluvy je podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua úplné odstránenie iránskeho obohateného jadrového materiálu a likvidácia tamojšej infraštruktúry. Hoci šéf Bieleho domu tvrdí, že najvyšší iránsky vodca s podmienkami súhlasí a k podpisu môže dôjsť už tento víkend, oficiálne potvrdenie z Teheránu zatiaľ chýba.
Čo je dôležité
- Ohlásenie mieru: Prezident USA z Oválnej pracovne oznámil dosiahnutie dohody, ktorá má ukončiť blízkovýchodný konflikt.
- Jadrové odzbrojenie: Súčasťou dohody sú tvrdé záväzky na odstránenie jadrového materiálu a obmedzenie raketového programu.
- Podpis v Európe: Dokumenty by mali byť podpísané už počas nadchádzajúceho víkendu kdesi v Európe, americkú stranu bude zastupovať viceprezident J.D. Vance.
- Postoj Teheránu: Irán zatiaľ oficiálne stanovisko neposkytol. Donald Trump však tvrdí, že najvyšší vodca Modžtabá Chameneí s dohodou súhlasil.
Izrael víta prísne jadrové podmienky
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zverejnila detaily z telefonického rozhovoru so šéfom Bieleho domu. Izrael, ktorý dlhodobo vníma iránsky jadrový program ako existenčnú hrozbu, privítal prísne garancie, ktoré si Spojené štáty v rámci novej mierovej dohody presadili.
„Premiér vyjadril uznanie za záväzok prezidenta Trumpa, že konečná dohoda na záver rokovaní bude zahŕňať odstránenie obohateného materiálu, likvidáciu infraštruktúry na obohacovanie, obmedzenie výroby rakiet a zastavenie podpory zo strany Iránu pre jeho teroristických zástupcov v regióne,“
uviedol úrad izraelského predsedu vlády na sociálnej sieti X.
Hlavné body navrhovanej dohody z pohľadu bezpečnostných záruk zhŕňa nasledujúca tabuľka:
|Oblasť dohody
|Požadovaný záväzok Iránu
|Jadrový materiál
|Úplné odstránenie obohateného materiálu z územia štátu.
|Infraštruktúra
|Fyzická likvidácia zariadení slúžiacich na obohacovanie.
|Vojenský program
|Prísne obmedzenie výroby a vývoja raketových systémov.
|Zahraničná politika
|Zastavenie akejkoľvek podpory pre regionálne teroristické skupiny.
Víkendový podpis a čakanie na Irán
Donald Trump vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni sebavedomo vyhlásil, že po dokončení potrebnej byrokracie by k slávnostnému podpísaniu dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu. Dejiskom podpisu má byť nemenovaná lokalita v Európe, kam by mal vycestovať americký viceprezident J.D. Vance.
Hoci americký prezident otvorene deklaroval, že s podmienkami už súhlasil aj najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí, samotný Irán zatiaľ zmluvu oficiálne nepečatil. Polooficiálna iránska tlačová agentúra Fárs však už naznačila, že režim v Teheráne dokument s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej dobe schváli.